A Sri Prakash Lohia la cittadinanza onoraria di Montaione: "Ha creduto nel potenziale di Castelfalfi"

Numerosi i presenti alla cerimonia di conferimento della Cittadinanza Onoraria a Sri Prakash Lohia, imprenditore di rilievo internazionale che negli ultimi anni ha contribuito in modo significativo alla valorizzazione e rinascita del Borgo e della tenuta di Castelfalfi, trasformandoli in un modello di eccellenza dell’ospitalità di lusso.

L’evento, tenutosi presso la Sala Consiliare del Comune, ha visto la presenza di cittadini, associazioni, rappresentanti delle istituzioni e autorità locali, tutti riuniti per celebrare il legame tra la visione imprenditoriale di Sri Prakash Lohia e la comunità locale. Il Sindaco Paolo Pomponi, nel suo intervento, ha sottolineato l’importanza dell’impegno di Sri Prakash Lohia nella rinascita della tenuta e del Borgo: “Con questa onorificenza vogliamo esprimere la nostra profonda gratitudine a Sri Prakash Lohia, che ha creduto nel potenziale di Castelfalfi e lo ha trasformato in un esempio virtuoso di sviluppo sostenibile e tutela del paesaggio. Il suo operato rappresenta non solo un investimento economico, ma anche una visione culturale e un rispetto autentico per questo territorio”.

Castelfalfi è un borgo dalla storia millenaria, che ha attraversato i secoli con grazia e resilienza: dalle radici etrusche, alle sfide e alle conquiste dell’epoca medievale, fino a diventare un simbolo al contempo di tradizione viva e modernità nel cuore della Toscana. Nell’inverno del 2021, Sri Prakash Lohia, acquisendo il Borgo e i 1.100 ettari di tenuta, ha inaugurato un vero secondo Rinascimento per questa terra intrisa di storia. L’obiettivo di questa nuova era è stato, sin dal primo giorno, trasformare Castelfalfi in una meta di altissimo livello nell’ospitalità di lusso, valorizzando e mantenendo sempre una stretta relazione con la comunità locale. Oggi Castelfalfi ha suputo superare questi stessi confini, diventando un polo di cultura e di eccellenza, unendo passato e futuro all’insegna della libertà, del rispetto e della condivisione, valori che oggi grazie al Sig. Sri Prakash Lohia si irradiano ben oltre le colline toscane, nel mondo.

Sri Prakash Lohia ha ringraziato il Sindaco Paolo Pomponi per essere sempre stato un sostenitore e promotore fidato e per essere stato parte integrante di questo successo, insieme a tutti i membri del Consiglio Comunale e alla comunità di Montaione per il loro calore e la loro ospitalità, sottolineando il suo profondo legame con Castelfalfi: “È un grande onore ricevere la Cittadinanza Onoraria dal Comune di Montaione. Fin dal primo momento in cui il mio sguardo si è posato su Castelfalfi, questa terra ha toccato profondamente il mio cuore. Sono stato ispirato dalla gentilezza, dal calore e dalla generosità di questa comunità, così come dall’incredibile bellezza e dal patrimonio culturale che rendono Castelfalfi e l’area di Montaione unici al mondo. Essere accolto nella vostra casa, contribuire alla rinascita e alla valorizzazione del suo patrimonio al vostro fianco, e vivere tra voi come membro di questa comunità è un dono che custodirò sempre. È un privilegio prenderci cura di Castelfalfi insieme, affinché le future generazioni possano un giorno guardare indietro con orgoglio a ciò che abbiamo coltivato. Grazie per avermi accolto come uno di voi: la vostra fiducia e accoglienza significano più di quanto le parole possano esprimere.”

Mounir Husseini, Amministratore Delegato di Castelfalfi, ha aggiunto: “Questa onorificenza riconosce non solo la profonda passione e la visione di Sri Prakash Lohia, ma anche il lavoro condiviso con tutta la comunità. Castelfalfi è rinato grazie a un progetto che unisce rispetto per la storia e innovazione per il futuro: oggi celebriamo un legame profondo tra persone, territorio e cultura.” La cerimonia si è conclusa con un brindisi augurale, suggellando la partecipazione attiva della comunità e la riconoscenza verso un progetto che ha saputo unire sviluppo, cultura e tutela del territorio.

Fonte: Comune di Montaione