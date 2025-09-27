Tartufo bianco a Corrazzano: arriva la 39ª Fiera Mercato dal 3 al 5 ottobre

San Miniato
Profumi intensi, sapori autentici e un borgo che si veste a festa: a Corazzano è tutto pronto per la 39ª Fiera Mercato del Tartufo Bianco, in programma dal 3 al 5 ottobre 2025 con la regia del locale circolo Arci e l’impegno di tanti volontari. Un appuntamento che ormai da quasi quarant’anni unisce tradizione, gastronomia, cultura e spettacolo, attirando visitatori da tutta la Toscana e non solo. E che quest’anno darà al via alla stagione del tartufo bianco a San Miniato, a pochi giorni dell’apertura del calendario di raccolta.

Il via sarà dato venerdì 3 ottobre, alle ore 21.30, con la presentazione del libro “La storia di Corazzano” del corazzanese Enrico Senesi e del professor Rino Salvestrini (ex sindaco di Montaione con decine di pubblicazioni alle spalle), un’occasione per riscoprire le radici e la
memoria del paese.

Sabato 4 ottobre, alle 17.30, si inaugura la mostra “Ricordando la scuola di Corazzano”, un viaggio nel passato che farà rivivere ricordi ed emozioni legati alla comunità locale. La serata proseguirà con la cena al tartufo alle ore 19.30, appuntamento immancabile per chi vuole assaporare questo prezioso frutto della terra.

La giornata più ricca sarà domenica 5 ottobre:
- la mattina si apriranno gli stand di prodotti tipici, con specialità al tartufo, artigianato e
antiquariato;
- alle 12.30 nuovo incontro a tavola con il pranzo al tartufo;
- nel pomeriggio, alle 15.00, la suggestiva dimostrazione di escavazione del tartufo con i
cani, momento molto atteso da grandi e piccoli;
- alle 17.00 spazio alla moda con il defilé curato da Morelli Maresca;
- alle 18.30 risate assicurate con lo spettacolo comico “Toscana Maremma Maiala Show”;
- infine, alle 19.30, la fiera si chiuderà con un’ultima, imperdibile cena al tartufo.

Ad accompagnare l’intera manifestazione, anche la fiera di beneficenza parrocchiale, che darà un valore solidale alla festa. Tre giorni intensi per vivere Corazzano e lasciarsi conquistare dall’aroma inconfondibile del tartufo bianco, tra convivialità, cultura e divertimento. “Come da tradizione anche quest’anno – ha spiegato la portavoce del circolo Marzia Bellini - ci sarà un tema a caratterizzare la festa e che sarà “i ricordi della storia di Corazzano”: visto che nel 2026 ricorreranno i 100 anni del circolo di Corazzano gli organizzatori hanno deciso di cominciare le celebrazioni quest’anno coi ricordi della storia di questa comunità.

Nell’occasione verrà ricordata anche la scuola di Corazzano con una mostra dedicata alla didattica di allora ma anche di oggi, per far riflettere sulle tematiche del mondo della scuola. E davanti alle case di Corazzano ci saranno oggetti che ricordano il passato di questo territorio, originali o ricostruiti”. Durante la conferenza stampa è stata ricordata anche Danila Campinoti, figura cardine di questa comunità venuta a mancare di recente.

“E’ la prima festa della stagione del bianco – ha aggiunto Azzurra Gronchi, presidente Fondazione SMP – e Corazzano si vestirà a festa per celebrare il tartufo e le sue tradizioni”. Presente anche il sindaco Simone Giglioli, che ha auspicato una stagione di raccolta felice dopo anni non facili. A dare qualche anticipazione è stata il commerciante di tartufi Riccardo Nacci: “La stagione inizierà mercoledì primo ottobre e speriamo che averla posticipata di alcuni giorni e il fatto che il meteo sia stato più simile ad anni passati e favorevoli ci diano ottimi risultati. Da mercoledì lo scopriremo”.

L’evento è patrocinato da Regione Toscana, Comune di San Miniato, Fondazione San Miniato Promozione (che ne cura anche la diffusione mediatica) e si avvale del contributo di Fondazione CRSM e di numerosi sponsor. Per info e prenotazioni ristorante: 0571462804.

Fonte: Ufficio stampa Fondazione SMP

