Toscana Rossa fa tappa a Empoli: serata a Ponzano "tra cultura e convivialità"

Domenica 28 settembre, dalle 18:00 alle 24:00, al Circolo ARCI di Ponzano si terrà una serata dedicata a Toscana Rossa, all’insegna della cultura, della socialità e del sostegno al progetto che vede la candidatura di Antonella Bundu a presidente della Regione Toscana. Saranno presenti anche le candidate e i candidati della circoscrizione Empolese Valdelsa.

Chi lo desidera potrà partecipare all’apericena (pizza e bevande - 15€). La serata si aprirà con una mostra d’arte a cura di Barbara Fluvi, Piero Bufano e Gianni Casalini. Dopo l’apericena, ci farà compagnia la musica degli HIBAKUSHA (Kombat Jazz), per chiudere in bellezza con ritmo e passione.

Fonte: Toscana Rossa

Notizie correlate