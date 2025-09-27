Toscana Rossa fa tappa a Empoli: serata a Ponzano "tra cultura e convivialità"

Politica e Opinioni Empoli
Condividi su:
Leggi su mobile

Domenica 28 settembre, dalle 18:00 alle 24:00, al Circolo ARCI di Ponzano si terrà una serata dedicata a Toscana Rossa, all’insegna della cultura, della socialità e del sostegno al progetto che vede la candidatura di Antonella Bundu a presidente della Regione Toscana. Saranno presenti anche le candidate e i candidati della circoscrizione Empolese Valdelsa.

Chi lo desidera potrà partecipare all’apericena (pizza e bevande - 15€). La serata si aprirà con una mostra d’arte a cura di Barbara Fluvi, Piero Bufano e Gianni Casalini. Dopo l’apericena, ci farà compagnia la musica degli HIBAKUSHA (Kombat Jazz), per chiudere in bellezza con ritmo e passione.

Fonte: Toscana Rossa

Notizie correlate

Empoli
Politica e Opinioni
27 Settembre 2025

Elezioni regionali, Forza Italia presenta i quattro candidati dell'Empolese Valdelsa

Nel primo pomeriggio di oggi, sabato 27 settembre a Empoli, si terrà la presentazione ufficiale dei quattro candidati di Forza Italia al Consiglio regionale nella circoscrizione Firenze 3, dell'Empolese Valdelsa: [...]

Empoli
Politica e Opinioni
26 Settembre 2025

Unione Empolese Valdelsa per la Palestina, PCI: "Approvata nostra mozione"

Il Gruppo del Partito Comunista Italiano ha presentato nell'ultimo Consiglio dell'Unione dei Comuni Empolese Valdelsa di martedì 23 settembre 2025 un OdG che chiede al Consiglio che l'Unione dei Comuni [...]

Empoli
Politica e Opinioni
26 Settembre 2025

Referendum mutiutility, Tse sui tempi: "Mantellassi e la giunta si assumano responsabilità delle scelte politiche"

Come già comunicato, in data 18/09 abbiamo formalmente inviato al Sindaco di Empoli Alessio Mantellassi una lettera che chiedeva un incontro tra Amministrazione Comunale e Comitato promotore del referendum abrogativo [...]



Tutte le notizie di Empoli

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina