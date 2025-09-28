A Corri La Vita anche Autolinee Toscane: oltre 100 dipendenti in corsa per la solidarietà

Autolinee Toscane ha partecipato con entusiasmo alla XXIII edizione di CORRI LA VITA, che si è svolta questa mattina a Firenze. L’evento, ormai simbolo della solidarietà cittadina, per sostenere la lotta contro il tumore al seno, ha unito sport, cultura, impegno sociale e, oggi, anche il mondo del trasporto pubblico.

La squadra di at–autolinee toscane ha partecipato con 106 dipendenti, provenienti da Firenze e da altre zone di tutta la toscana, a testimonianza di un coinvolgimento diffuso e sentito per questa iniziativa. La partecipazione di conducenti, amministrativi, tecnici, operai dell’azienda ha rappresentato un’occasione preziosa per vivere un momento di aggregazione e condivisione, che va oltre l’ambito professionale e che si aggiunge al sostegno aziendale.

Infatti, a sostegno di CORRI LA VITA, Autolinee Toscane ha effettuato una donazione, offerto ai propri dipendenti la maglietta ufficiale per aumentare le adesioni all’evento e vestito un autobus urbano decorandolo completamente con la grafica ufficiale della manifestazione, che ha circolato per le strade della città, sensibilizzando la cittadinanza.

At-autolinee toscane è orgogliosa di essere parte di Corri La Vita perché crede nel valore della solidarietà e nella responsabilità verso il territorio. L’azienda conferma il proprio impegno verso la comunità e il territorio, promuovendo dentro e fuori dal bus, i valori di inclusione, salute e solidarietà. Un segnale concreto di vicinanza alle donne che affrontano la malattia e un contributo alla diffusione della cultura della prevenzione.

Fonte: Autolinee Toscane - Ufficio stampa