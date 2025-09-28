A San Miniato l'incontro con la candidata alle regionali di Forza Italia Roberta Salvadori

Si è tenuto sabato 27 settembre alle 20, presso l'Associazione culturale La Ruga a San Miniato, l'incontro organizzato dalla candidata di Forza Italia Pisa alle elezioni Regionali Toscana 2025 Roberta Salvadori. È stato un incontro molto partecipato che ha visto la presenza dell'On. Chiara Tenerini Deputata di Forza Italia, del Segretario Provinciale Lorenzo Paladini, del consigliere provinciale Roberto Sbragia, del coordinatore comunale di FI di San Miniato Enzo Biagioni insieme ai vari eletti azzurri della zona del cuoio.

"Questa è la parte migliore della politica: stare insieme per condividere idee e progetti", emerge dall'incontro che ha visto vari interventi sui punti principali del programma elettorale delle imminenti elezioni regionali della Toscana, che si terranno il 12 e 13 ottobre. "Il contributo di Santa Maria a Monte e della zona del cuoio sarà decisivo per il risultato elettorale pisano e tutti i candidati stanno mettendo le proprie competenze, le proprie esperienze e professionalità a disposizione della cittadinanza pisana". All’evento di presentazione è intervenuto da remoto anche Alessandro Tomasi, candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Toscana, per fornire il proprio contributo alla serata sanminiatese. "È giunto il momento di cambiare la Regione Toscana e noi di FI forniremo il nostro contributo al cambiamento".

