A San Miniato l'incontro con la candidata alle regionali di Forza Italia Roberta Salvadori

Cronaca San Miniato
Condividi su:
Leggi su mobile

Si è tenuto sabato 27 settembre alle 20, presso l'Associazione culturale La Ruga a San Miniato, l'incontro organizzato dalla candidata di Forza Italia Pisa alle elezioni Regionali Toscana 2025 Roberta Salvadori. È stato un incontro molto partecipato che ha visto la presenza dell'On. Chiara Tenerini Deputata di Forza Italia, del Segretario Provinciale Lorenzo Paladini, del consigliere provinciale Roberto Sbragia, del coordinatore comunale di FI di San Miniato Enzo Biagioni insieme ai vari eletti azzurri della zona del cuoio.

"Questa è la parte migliore della politica: stare insieme per condividere idee e progetti", emerge dall'incontro che ha visto vari interventi sui punti principali del programma elettorale delle imminenti elezioni regionali della Toscana, che si terranno il 12 e 13 ottobre. "Il contributo di Santa Maria a Monte e della zona del cuoio sarà decisivo per il risultato elettorale pisano e tutti i candidati stanno mettendo le proprie competenze, le proprie esperienze e professionalità a disposizione della cittadinanza pisana". All’evento di presentazione è intervenuto da remoto anche Alessandro Tomasi, candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Toscana, per fornire il proprio contributo alla serata sanminiatese. "È giunto il momento di cambiare la Regione Toscana e noi di FI forniremo il nostro contributo al cambiamento".

Notizie correlate

San Miniato
Cronaca
22 Settembre 2025

Colonna del Genovini, sanminiatese doc: è scomparsa Francesca Posarelli

Per lo storico ristorante Genovini è una giornata luttuosa: Francesca Posarelli è venuta a mancare a 85 anni. San Miniato piange una sanminiatese doc, che nel 2015 ha ricevuto il [...]

Pisa
Cronaca
21 Settembre 2025

Settimana di controlli a Pisa: 11 denunciati tra alcol, droga e violazioni del daspo

Settimana intensa per i Carabinieri del Comando Provinciale di Pisa, che hanno intensificato i controlli sul territorio, ottenendo risultati significativi nella prevenzione e repressione dei reati. Nel corso delle operazioni, [...]

San Miniato
Cronaca
20 Settembre 2025

Scontro tra due auto a San Miniato. Grave donna di 77 anni

Grave incidente questo pomeriggio a San Miniato, in zona La Scala, lungo la via Tosco Romagnola Est (SS 67), dove verso le 15 due automobili si sono scontrate. Una donna [...]



Tutte le notizie di San Miniato

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina