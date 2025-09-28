Arrestato a Montecatini cittadino italiano per maltrattamenti in famiglia

La polizia ha arrestato ieri un cittadino italiano residente a Montecatini Terme, accusato di gravi maltrattamenti in famiglia ai danni della propria compagna. Secondo le informazioni raccolte, l'uomo avrebbe sottoposto la donna a continue vessazioni, denigrazioni, discriminazioni e ripetute violenze sia fisiche che psicologiche, costringendola a vivere in una condizione definita dagli inquirenti “sofferente e mortificante”.

La vicenda è emersa dopo la denuncia presentata dalla vittima presso le autorità competenti. Subito dopo la segnalazione sono partite le indagini, che hanno permesso di ricostruire un quadro di reiterati comportamenti abusanti. Gli elementi raccolti hanno portato il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Pistoia a emettere un ordine di custodia cautelare in carcere nei confronti dell'uomo.

Gli agenti hanno intercettato il sospettato nel centro di Montecatini Terme, procedendo immediatamente al fermo. L’uomo è stato quindi trasferito presso il carcere di Pistoia, dove rimarrà a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa degli ulteriori sviluppi dell’inchiesta.

