Arrestato a Montecatini cittadino italiano per maltrattamenti in famiglia

Cronaca
Condividi su:
Leggi su mobile

La polizia ha arrestato ieri un cittadino italiano residente a Montecatini Terme, accusato di gravi maltrattamenti in famiglia ai danni della propria compagna. Secondo le informazioni raccolte, l'uomo avrebbe sottoposto la donna a continue vessazioni, denigrazioni, discriminazioni e ripetute violenze sia fisiche che psicologiche, costringendola a vivere in una condizione definita dagli inquirenti “sofferente e mortificante”.

La vicenda è emersa dopo la denuncia presentata dalla vittima presso le autorità competenti. Subito dopo la segnalazione sono partite le indagini, che hanno permesso di ricostruire un quadro di reiterati comportamenti abusanti. Gli elementi raccolti hanno portato il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Pistoia a emettere un ordine di custodia cautelare in carcere nei confronti dell'uomo.

Gli agenti hanno intercettato il sospettato nel centro di Montecatini Terme, procedendo immediatamente al fermo. L’uomo è stato quindi trasferito presso il carcere di Pistoia, dove rimarrà a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa degli ulteriori sviluppi dell’inchiesta.

Notizie correlate

Pisa
Cronaca
28 Settembre 2025

Nuova aggressione nel carcere di Pisa: agente della Polizia Penitenziaria ferito da un detenuto

Nella serata di ieri, intorno alle 18:30, si è verificato un episodio di violenza all’interno del carcere di Pisa. Un agente della polizia penitenziaria, in servizio presso il reparto Giudiziario, [...]

Castelfranco di Sotto
Cronaca
28 Settembre 2025

Incendio a Castelfranco di Sotto: intervento dei Vigili del Fuoco in Via Aiale

Nella serata di ieri, sabato 27 settembre, la squadra dei vigili del fuoco di Pisa è stata chiamata a intervenire a Castelfranco di Sotto, in Via Aiale, a causa di [...]

Siena
Cronaca
27 Settembre 2025

Siena, chiuso per 15 giorni il "Bar dello spaccio": smantellata organizzazione familiare dedita allo spaccio

Il Questore di Siena, Ugo Angeloni, ha disposto la chiusura per 15 giorni di un noto bar della periferia cittadina, ritenuto fulcro di un'attività di spaccio di sostanze stupefacenti gestita [...]


<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina