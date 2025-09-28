Colto da malore durante la Maratona del Mugello, muore 69enne

Un uomo di 69 anni, statunitense, è deceduto oggi pomeriggio durante la Maratona del Mugello. Il 69enne, in vacanza in Italia e appassionato maratoneta, stava partecipando alla gara con partenza e arrivo a Borgo San Lorenzo insieme alla figlia, quando improvvisamente nel tratto finale si è sentito male. A darne notizia è la stessa organizzazione, spiegando che i soccorsi sono stati tempestivi, iniziando immediatamente le manovre di rianimazione: "Volontari, personale medico ed elisoccorso hanno fatto tutto il possibile. Dopo un iniziale miglioramento, purtroppo Gregory non ce l'ha fatta".

Dall'organizzazione della corsa, composta da mezza maratona (21 km) e dalla maratona (42 km), si parla di una 51esima edizione che "accanto alla gioia" dell'evento, che ha radunato maratoneti e appassionati, è stata "segnata da un momento doloroso". "L’organizzazione della Maratona del Mugello, insieme a tutta la comunità, esprime profondo cordoglio e si stringe con affetto alla figlia e alla famiglia. Oggi il Mugello ha celebrato lo sport e la vita, ma porta nel cuore anche il dolore per la perdita di un uomo che ha fatto della corsa la sua passione e il suo viaggio nel mondo. La Maratona del Mugello non dimenticherà Gregory Helbig, e lo ricorderà come parte della sua storia".