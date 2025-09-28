Corri La Vita, per la 23esima edizione distribuite oltre 40mila magliette

Superate le 40.000 magliette distribuite per la ventitreesima edizione di Corri La Vita, la manifestazione che unisce sport, cultura e solidarietà e che promuove la raccolta fondi destinata a progetti dedicati alla cura del tumore al seno.

Sul palco allestito al Parco delle Cascine erano presenti al momento dello start con la presidente dell’associazione Corri La Vita Onlus Eleonora Frescobaldi tanti personaggi che hanno animato la mattinata: Leonardo Fabbri, Paolo Vallesi, Dolcenera e il compagno Gigi Campanile (i Complici di Pechino Express), Luisa Corna, Giulia Mazzoni, Matteo Restivo e Lorenzo Zazzeri, Gianmaria Vassallo.

Gli scatti che i partecipanti hanno pubblicato su Instagram hanno potuto aderire al contest La foto più bella per Corri La Vita, utilizzando gli hashtag #corrilavita25 per aggiudicarsi un’apparecchiatura fotografica offerta da Nikon Italia da ritirare presso Ottica Fontani: tra le dieci foto più votate su Instagram, una giuria di qualità proclamerà il vincitore.

I primi partecipanti che hanno tagliato il traguardo della corsa non competitiva sono stati per gli uomini: Bouvas Ayoub, Lablaida Abdel e Lorenzo Caponetti; per le donne: Maddalena Pizzamanno, Valentina Giachetti e Alice Boncompagni.

I tre gruppi più numerosi che hanno partecipato a Corri La Vita 2025 sono stati: Baker Hughes, Associazione ASTRO e Salvatore Ferragamo.

Corri la Vita è un progetto nato nel 2003 per aiutare le donne colpite dal tumore al seno, che finanzia iniziative riguardo la prevenzione, la diagnosi precoce, la cura di questa malattia, il sostegno psicologico della paziente.

In questi anni Corri La Vita, riunendo oltre 540.000 partecipanti ogni ultima domenica di settembre, ha raccolto e donato oltre 9.300.000 euro e consentito un’assistenza di qualità a oltre 500.000 donne colpite dal tumore al seno.

A dare il via al percorso, con arrivo in piazza della Signoria, anche la sindaca di Firenze Sara Funaro e il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani che, come riporta una nota, si è detto emozionato e orgoglioso di esserci, accanto a chi ogni giorno trasforma lo sport in speranza.

