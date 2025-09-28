Empoli-Carrarese, momenti di tensione tra tifoserie fuori dallo stadio

Fuori dallo stadio Castellani momenti di tensione questa sera prima della partita Empoli-Carrarese tra gruppi delle due tifoserie. Le forze dell'ordine sono intervenute per contenere gli ultrà: secondo quanto emerso ci sarebbe stato un lancio di oggetti prima dell'arrivo allo stadio. Poi le due tifoserie si sarebbero ritrovate troppo vicine.

In tutti e due i casi la polizia ha evitato i contatti, la situazione è tornata alla normalità. In un primo momento sembrava che i gruppi ultrà della squadra ospite non sarebbero entrati allo stadio, per protesta all'accaduto, poi la decisione è stata quella di entrare al Castellani dove è attualmente in corso la partita.