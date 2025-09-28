Esordio di campionato vittorioso per l'Abc: finisce 79-61 con Don Bosco Livorno

Buona la prima. All’esordio nel campionato di serie C l’Abc Solettificio Manetti si prende la gara inaugurale ai danni del Don Bosco Livorno chiudendo la pratica sul 79-61. Dopo due primi quarti punto a punto, i ragazzi di Riccardo Paludi cambiano passo al rientro dagli spogliatoi, quando piazzano il break decisivo per poi amministrare con autorità la volata finale. Con Corbinelli ancora a riposo, da segnalare le prestazioni di Torrigiani e Mancini, entrambi in doppia cifra, che hanno fatto pesare centimetri e fisicità nel pitturato.
Intanto domenica prossima in programma la prima trasferta: alle ore 18 palla a due sullo storicamente ostico Capitini di Agliana.

LA CRONACA

Spinta dai suoi lunghi che sovrastano l’area, l’Abc prova ad indirizzare la sfida toccando il 15-6 a metà frazione. La risposta labronica, però, è dietro l’angolo: la difesa gialloblu si spegne e gli ospiti piazzano un break di 0-9 impattando a quota 15 con Lamperi. Torrigiani interrompe il digiuno castellano ma si procede a braccetto fino al 21-19 su cui suona la prima sirena.

Il coast to coast di Cantini inaugura la seconda frazione, ma il solito Lamperi punta il ferro e tiene i suoi incollati, seguito dalla tripla di Bresinski vale il 30-28 al 17′. Il recupero con annesso contropiede di Lazzeri e la tripla di Mancini provano a dare la scossa all’Abc (37-30), ma l’intensità labronica resta alta e il Don Bosco rimane a stretto contatto: 39-34 all’intervallo.

Al rientro dagli spogliatoi i gialloblu alzano l’attenzione nelle retrovie, mentre i soliti Mancini e Torrigiani spingono l’allungo locale. Berni, dalla lunetta, mette la firma sulla doppia cifra di vantaggio, finché Pedicone va a chiudere un mini break di 9-0 per il 48-34 dopo due giri di cronometro. Intanto la difesa castellana stringe le maglie e spalanca le porte alla fuga gialloblu, con la tripla di Landi e l’appoggio del capitano che scrivono 59-40 sul tabellone. Approfittando di svariati errori locali, Livorno torna fino a -13, finchè il buzzer beater di Berni da metà campo chiude il parziale sul 65-49.

Una forbice che diventa solco nella frazione finale, quando l’allungo gialloblu arriva a toccare il +22 a firma Lazzeri dalla lunga distanza (78-56). Negli ultimi giri di lancette, coach Paludi manda in campo tutti i suoi giovani, con l’esordio del classe 2008 Lorenzo Garbetti che mette la ciliegina sulla prima torta castellana.

ABC SOLETTIFICIO MANETTI – DON BOSCO LIVORNO 79-61

Abc Solettificio Manetti: Garbetti, Lazzeri 13, Ticciati, Talluri, Berni 8, Torrigiani 18, Marchetti, Cicilano, Landi 9, Cantini 8, Mancini 15, Pedicone 8. All. Paludi. Ass. Calvani, Chiarugi.

Don Bosco Livorno: Bresinski 3, Lemmi 2, Marinari 5, Deliallisi 2, Susini, Lamperi 21, Casini 6, Preziuso 2, Pacitto 8, Tognoni 3, Garibotto 3, Regoli 6. All. Di Manno. Ass. Cotza, Papa.

Parziali: 21-19, 39-34 (18-15), 65-49 (26-15), 79-61 (14-12)

Arbitri: Cavallo e Filipovic di Siena

