Incendio a Castelfranco di Sotto: intervento dei Vigili del Fuoco in Via Aiale

Nella serata di ieri, sabato 27 settembre, la squadra dei vigili del fuoco di Pisa è stata chiamata a intervenire a Castelfranco di Sotto, in Via Aiale, a causa di un incendio che ha coinvolto una baracca.

L’allarme è scattato alle ore 19:18 e sul posto sono giunte due squadre con mezzi antincendio. I vigili del fuoco hanno lavorato rapidamente per domare le fiamme che avevano ormai avvolto completamente la struttura. Grazie al loro intervento, l’incendio è stato estinto e l’area è stata messa in sicurezza, evitando così danni ulteriori alle proprietà vicine e garantendo la sicurezza della zona.

Al momento, le cause che hanno scatenato il rogo sono ancora in fase di accertamento. Sull’episodio sono in corso le indagini per fare piena luce sull’accaduto.

