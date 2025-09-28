Inizio di stagione positivo per l'Use Computer Gross: 76-64 contro Junior Basket Casale

La prima è andata. Senza soffrire particolarmente, l’Use Computer Gross regola la Junior Basket Casale per 76-64 ed entra al meglio nella nuova stagione. Qualcosa già si intravede in questi quaranta minuti nei quali coach Valentino cerca nuovi equilibri, mixando gli ultimi arrivati con le conferme, e soprattutto tenendo sempre ben impresso il marchio di fabbrica: la difesa. Dietro i biancorossi mordono già e su questo costruiscono la base del successo affidando poi alle mani di Sakellariou ed alla brillantezza di Ciano e Cipriani il resto. Rosselli fa sempre il Rosselli, De Leone fa sempre il De Leone e quindi, per essere la prima, ce n’è abbastanza per essere contenti.

Coach Valentino fa subito fare la conoscenza al pubblico di Soviero, Sakellariou e Cipriani che, con Tosti e Rosselli, iniziano la partita. Il primo canestro stagionale è di Soviero che appoggia una palla recuperata da Rosselli e, subito dopo, Tosti la mette da sotto. Il ghiaccio in attacco è rotto mentre la difesa non fa trapelare emozione ed inizia da subito a mordere Casale. Il punteggio è basso (10-5 dopo 7 minuti) e nei tre minuti finali la Computer Gross scioglie le briglie chiudendo la prima frazione sul 21-10 con Sakellariou che fa registrare la prima tripla stagionale, Cipriani che non gli è da meno e De Leone che ha subito un impatto importante sulla gara. Il tap-in di Marini arriva giusto giusto sulla prima sirena. L’Use riparte bene e controlla senza particolari problemi il punteggio tenendo sempre a debita distanza i piemontesi. A metà 45-32 con Cipriani che mette due liberi dopo il doppio rimbalzo offensivo ancora di Marini. Il meglio deve ancora venire perché, alla ripresa, i biancorossi crescono col passare dei minuti. Due liberi di Soviero riaprono le danze e Paluzzi appoggia comodo da sotto un assist di Ciano che firma poi in transizione il più 17 (51-34) dopo un’azione difensiva perfetta. Trovare spazio in attacco, per Casale, è sempre una gran fatica e la forbice del punteggio si restringe solo quando, inevitabilmente, i biancorossi tirano un po’ il fiato. Il 54-39 è un numero di Sakellariou che si porta a giro un avversario nell’uno contro uno e poi la mette dall’arco. Il tempo dirà se sarà un nuovo Maric, ma la mano è senza dubbio educatissima anche da distanze importanti, come dimostra subito dopo ancora con un missile fuori dai giochi: 57-39. Dopo il passaggio al 30’ sul 64-50, Rosselli battezza la frazione finale con un libero. Casale prova il tutto per tutto (Sirchia dall’arco per il 65-58) e la rabbia con la quale Soviero strappa un paio di rimbalzi offensivi sulla stessa azione segnando poi il 67-58 sono il segno che l’Use soffre un po’ ma c’è tanto che, sul 69-58 di Cipriani, coach De Giovanni si rifugia in timeout. C’è da chiuderla e Ciano inizia subito il lavoro con due canestri per un 73-60 che lascia intravedere lo striscione del traguardo, distante 4 minuti. Il 75-60 di De Leone è un altro passo e l’Use la chiude in difesa con concedendo niente o quasi: 76-64. Bene così.

76-64

USE COMPUTER GROSS

Ciano 10, Rosselli 9, Cipriani 11, Sakellariou 18, De Leone 14, Tosti 2, Soviero 4, Paluzzi 6, Regini, Marini 2, Sesoldi ne, Ramazzotti ne. All. Valentino (ass. Quartuccio/Cappa)

JUNIOR BASKET CASALE

Avonto 9, Azzano 14, Raiteri 5, Galdiolo 5, Francione 10, Sirchia 12, Ruiu 2, Ravioli 7, Bertaina, Comin, Leuzzi. All. De Giovanni

Arbitri: Zanzarella di Rapolano terme e Pompei di Spello

Parziali: 21-13, 45-32 (24-19), 64-50 (19-18), 76-64 (12-14)

Fonte: Use/Use Rosa - Ufficio stampa

