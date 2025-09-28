Nel 2026 Claudio Baglioni live in Toscana: primo concerto al Pistoia Blues

Nell'estate 2026 appuntamento con i live di Claudio Baglioni anche in Toscana: è iniziato ieri, con l'anteprima nazionale assoluta a Lampedusa, il "GrandTour La vita è adesso" del cantautore, progetto musicale dal vivo che rappresenta il culmine delle celebrazioni del 40esimo anniversario dell'album "La vita è adesso, il sogno è sempre". Attesi da giugno fino a metà settembre 40 concerti, come il numero dell'anniversario, in piazze e luoghi di interesse culturale e storico sparsi in tutta Italia.

In Toscana al via il 7 luglio 2026 a Pistoia: si tratta del primo grande nome annunciato oggi per la sezione Storytellers, la rassegna del Pistoia Blues Festival dedicata ai grandi cantautori italiani, che ospiterà appunto il concerto di Claudio Baglioni in piazza Duomo. I biglietti saranno disponibili dalle 11 di domani, lunedì 29 settembre, per 24 ore in esclusiva in prevendita per gli iscritti al Fan Club, dalle ore 11 di martedì 30 settembre per 48 ore in esclusiva per i clienti Telepass e dalle ore 11 del 2 ottobre su TicketOne.it e nei punti vendita e nelle prevendite abituali.

In questo "GrandTour" Baglioni – accompagnato dall’intera formazione di 20 musicisti e coristi, che ha registrato, riunita in studio, la nuova edizione de "La vita è adesso, il sogno è sempre" – interpreta, per la prima volta, l’album nella sua interezza, unitamente all’esecuzione dei più grandi successi che hanno costellato i suoi 60 anni di carriera, pietra miliare della cultura popolare italiana.

Le date in Toscana:

7 luglio 2026 PISTOIA, Piazza Duomo

16 luglio 2026 FIRENZE, Le Cascine - Prato Delle Cornacchie

16 agosto 2026 CASTIGLIONCELLO (LI), Castello Pasquini

17 agosto 2026 FORTE DEI MARMI (LU), Villa Bertelli

Notizie correlate