Noi Moderati e Civici per Tomasi presenta la lista a Firenze

Presso l’Hotel Grifone di Firenze si è svolta la presentazione della lista Noi Moderati, Civici per Tomasi, espressione del centrodestra moderato guidato da Maurizio Lupi.

Un’ampia platea di persone ha partecipato all’incontro, che ha visto gli interventi del Presidente Maurizio Lupi, di Alessandro Colucci e di Luca Brizziarelli, coordinatori di Noi Moderati Toscana.

Maria Teresa Baldini, candidata per Firenze città, ha ringraziato per la fiducia accordatale e, in qualità di medico, ha affrontato le problematiche sanitarie che la Toscana sta vivendo, sottolineando l’urgenza di lavorare per aumentare il personale sanitario. Ha inoltre posto l’attenzione sul tema della sicurezza, analizzando le diverse forme di violenza che colpiscono la comunità: da quella verbale a quella economica, rappresentata da una tassazione sempre più pesante e insostenibile per i cittadini.

Un altro argomento di particolare interesse è stato quello della gestione dei consorzi di bonifica. I cittadini fiorentini, infatti, sono chiamati a pagare una tassa anche nel caso in cui vi sia un solo torrente a Firenze su cui il consorzio opera, mentre lo stesso consorzio spende 45.000 euro al mese per l’affitto della sede consortile. Un costo incredibile e ingiustificato che solleva serie perplessità sull’uso delle risorse dei contribuenti, costretti a sostenere una spesa a cui non possono sottrarsi.

"È arrivato il momento di mettere in atto il coraggio della responsabilità e della moderazione – è stato ribadito durante l’incontro – attraverso competenze, professionalità e valori che hanno permesso di costruire l’Italia. La Toscana deve rinnovarsi con un cambio di passo, restituendo centralità alle competenze".

Fonte: Ufficio stampa