Nuova aggressione nel carcere di Pisa: agente della Polizia Penitenziaria ferito da un detenuto

Nella serata di ieri, intorno alle 18:30, si è verificato un episodio di violenza all’interno del carcere di Pisa. Un agente della polizia penitenziaria, in servizio presso il reparto Giudiziario, è stato aggredito da un detenuto gambiano mentre cercava di farlo rientrare nella propria sezione di appartenenza.

Secondo quanto riportato dalla UILPA, il detenuto avrebbe opposto resistenza perché pretendeva di essere trasferito in un’altra sezione. Nel corso della protesta, l’uomo ha iniziato a sbattere il cancello di sbarramento sulle scale e ha spinto l’agente, provocandogli la chiusura della mano destra nello sbarramento.

L’agente, prontamente soccorso, è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Cisanello, dove gli sono state riscontrate fratture alle dita indice e medio della mano destra, con una prognosi di 30 giorni. Si tratta di un altro grave episodio che, secondo la UILPA, si inserisce in una lunga serie di aggressioni avvenute per motivi futili e per richieste contro il regolamento, riflettendo una situazione di emergenza che affligge non solo il carcere pisano, ma l’intero sistema penitenziario toscano.

L’organizzazione sindacale sottolinea inoltre la necessità che le istituzioni, e in particolare l’amministrazione penitenziaria, investano in maggiore sicurezza e nella risoluzione dei problemi strutturali che da anni affliggono il carcere di Pisa.