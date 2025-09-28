Pisa-Fiorentina, tafferugli tra tifosi prima della partita

Cronaca
Condividi su:
Leggi su mobile

L'episodio tra gruppi di ultrà in attesa del derby toscano: città presidiata da centinaia di agenti

Prima dell'inizio dell'atteso derby tra Pisa e Fiorentina, oggi alle 15, si sono verificati alle porte di Pisa dei tafferugli tra gruppi di ultrà delle due distinte tifoserie. È successo questa mattina, intorno alle 9, alla periferia della città dove sono intervenute le forze dell'ordine disperdendo i gruppi. Secondo quanto emerso circa un centinaio di ultrà della Fiorentina sono entrati in contatto con altri tifosi del Pisa e a quel punto si sarebbero brevi tafferugli nei quali sono spuntati mazze, ombrelli e lancio di bombe carta e oggetti, sequestrati dalla polizia. Nei giorni scorsi numerosi tifosi viola avevano deciso di non andare allo stadio in protesta contro il caro biglietti, ma alcuni avrebbero comunque raggiunto la città che resta presidiata da centinaia di agenti.

Notizie correlate

Montecatini
Cronaca
28 Settembre 2025

Arrestato a Montecatini cittadino italiano per maltrattamenti in famiglia

La polizia ha arrestato ieri un cittadino italiano residente a Montecatini Terme, accusato di gravi maltrattamenti in famiglia ai danni della propria compagna. Secondo le informazioni raccolte, l'uomo avrebbe sottoposto [...]

Pisa
Cronaca
28 Settembre 2025

Nuova aggressione nel carcere di Pisa: agente della Polizia Penitenziaria ferito da un detenuto

Nella serata di ieri, intorno alle 18:30, si è verificato un episodio di violenza all’interno del carcere di Pisa. Un agente della polizia penitenziaria, in servizio presso il reparto Giudiziario, [...]

Castelfranco di Sotto
Cronaca
28 Settembre 2025

Incendio a Castelfranco di Sotto: intervento dei Vigili del Fuoco in Via Aiale

Nella serata di ieri, sabato 27 settembre, la squadra dei vigili del fuoco di Pisa è stata chiamata a intervenire a Castelfranco di Sotto, in Via Aiale, a causa di [...]


<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina