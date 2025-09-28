Pisa-Fiorentina, tafferugli tra tifosi prima della partita

Prima dell'inizio dell'atteso derby tra Pisa e Fiorentina, oggi alle 15, si sono verificati alle porte di Pisa dei tafferugli tra gruppi di ultrà delle due distinte tifoserie. È successo questa mattina, intorno alle 9, alla periferia della città dove sono intervenute le forze dell'ordine disperdendo i gruppi. Secondo quanto emerso circa un centinaio di ultrà della Fiorentina sono entrati in contatto con altri tifosi del Pisa e a quel punto si sarebbero brevi tafferugli nei quali sono spuntati mazze, ombrelli e lancio di bombe carta e oggetti, sequestrati dalla polizia. Nei giorni scorsi numerosi tifosi viola avevano deciso di non andare allo stadio in protesta contro il caro biglietti, ma alcuni avrebbero comunque raggiunto la città che resta presidiata da centinaia di agenti.

