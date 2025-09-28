Rissa nella notte nel centro di Pisa, quattro persone ferite

Cronaca Pisa
Rissa nella notte appena trascorsa, tra sabato 27 e domenica 28 settembre, nel centro di Pisa in piazza delle Vettovaglie. Nello scontro, su cui sono in corso gli accertamenti dei carabinieri intervenuti sul posto, quattro persone sarebbero rimaste ferite. Si tratta di quattro uomini, identificati e che saranno denunciati: due cittadini tunisini che avrebbero riportato una frattura al volto e una ferita da arma da taglio e due romeni. È successo intorno alle due di notte mentre la piazza, luogo della movida cittadina, era ancora piena di persone. In corso gli accertamenti dei carabinieri, anche tramite le immagini delle telecamere di videosorveglianza, per ricostruire l'accaduto.

