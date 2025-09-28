Scritta minatoria contro Meloni a Prato. La Porta (FdI): "Clima d'odio diffuso"

"Sparate alla Meloni" è la scritta comparsa alla fermata di via dei Palli a Prato. A denunciare la minaccia, scritta a pennarello su uno dei cartelli che si trovano alle fermate, è la deputata pratese di Fratelli d'Italia Chiara La Porta.

"Non solo è un messaggio indegno, ma purtroppo descrive il clima di odio diffuso in città. È un atto vergognoso che condanniamo con forza" scrive in una nota La Porta, che è anche candidata di FdI al Consiglio regionale toscano. "Fratelli d’Italia non si fa certo intimidire da vigliacchi anonimi che incitano alla violenza contro il presidente del Consiglio; questa violenza è frutto di politiche cittadine di sinistra permissive e lassiste che per troppo hanno sottovalutato ogni forma di criminalità. Riporteremo la legalità a Prato e non abbasseremo la guardia, sarà il mio primo impegno da consigliere regionale".

