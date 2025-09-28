Un secondo piano e nuove aree per il pronto soccorso di Empoli: affidato lo studio di ampliamento

Il pronto soccorso di Empoli si prepara ad allargarsi, per rispondere alle esigenze e al flusso crescente di accessi dal territorio. In questi giorni, tramite una determina, l'Asl Toscana centro ha affidato a un ingegnere con studio a Bologna la "redazione dello studio preliminare architettonico-funzionale e distributivo per l'intervento di ampliamento e sopraelevazione del pronto soccorso - edificio C" dell'ospedale San Giuseppe. La spesa per la redazione dello studio ammonta a circa 81mila euro (inclusi oneri previdenziali e Iva) mentre le previsioni sull'investimento complessivo, secondo quanto riporta la stampa locale, sono di 8,5 milioni di euro con interventi che sarebbero svolti per fasi.

Passando a quella che sarà la nuova forma del pronto soccorso, il piano di riorganizzazione e riqualificazione prevede un secondo piano e una redistribuzione degli spazi, che saranno appunto ampliati. L'area che ospita la camera calda (dove accedono ambulanze, veicoli e pedoni) attualmente da 600 metri quadrati, crescerà di circa 200 metri quadrati: qui tra le altre cose, secondo la proposta sarà realizzata una nuova camera calda da 250 metri quadrati, ma anche un'area da 310 metri quadrati pensata per la "bassa complessità", con una nuova sala di attesa, spazi per sette otto postazioni, ambulatori. Previsto anche un ampliamento da 94 metri quadrati dello spazio dedicato alle attese dei pazienti pedonali e barellati. Al piano superiore, che dovrebbe svilupparsi in 900 metri quadrati, 680 di questi saranno dedicati alle attività sanitarie: previsto il centro gestione emergenze e l'area tecnica, area di attesa e accettazione, cinque ambulatori, locali di supporto e sale per conferenze e riunioni.

