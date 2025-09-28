Sorpreso dalla proprietaria di casa mentre tenta un furto: arrestato a Firenze

Ha sorpreso un uomo mentre tentava di rubare in casa sua. È successo a Firenze, nel pomeriggio di venerdì 26 settembre in via del Ponte alle Mosse, dove è immediatamente intervenuta la polizia a seguito alla segnalazione del furto in corso. A lanciare l'allarme la proprietaria, appena rientrata nell'appartamento: giunti sul posto gli agenti hanno trovato l'uomo, identificato poi in un 33enne georgiano, intento a rovistare nei cassetti della camera da letto.

Controllato è stato trovato in possesso di due orologi, un grimaldello artigianale, uno scalpello di circa 25 centimetri e nel giubbotto, un foglio plastificato piegato a metà. Tutto il materiale è stato sequestrato e la refurtiva rinvenuta è stata restituita al legittimo proprietario. Il 33enne, con a carico vari precedenti specifici, è stato arrestato per tentato furto e denunciato per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli. Associato presso le camere di sicurezza della Questura e su disposizione dell’autorità giudiziaria, è comparso ieri mattina per la convalida della misura precautelare.