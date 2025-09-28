Vinci e Cerreto Guidi insieme nella Marcia per la Pace: "Contro ogni guerra, contro il genocidio a Gaza"

Bandiere della Palestina, della pace e un grande striscione in cima al corteo: "Stop al genocidio". Così ieri le città di Vinci e Cerreto Guidi si sono unite nella Marcia per la Pace, insieme ai comuni di Larciano e Lamporecchio, tanti cittadini e associazioni dei territori: "Due comunità unite dalla vicinanza geografica e da una gran voglia di pace, contro ogni guerra, contro ogni aggressione, contro ogni conflitto armato, condannando con fermezza il genocidio che si sta perpetrando a Gaza" avevano annunciato in vista dell'appuntamento del pomeriggio di sabato 27 settembre, "non possiamo rimanere indifferenti dinnanzi alla tragedia del popolo palestinese, come non è possibile non considerare i tanti conflitti ancora in atto nel mondo".

(foto da facebook)

Due cortei sono partiti rispettivamente da Vinci e Cerreto Guidi, per incontrarsi al circolo Arci a Toiano. Presenti le istituzioni, a partire dai sindaci Daniele Vanni, Simona Rossetti, Anna Trassi e Lisa Amidei: "Centinaia di persone hanno scelto di manifestare e unire le proprie voci" scrive sulla propria pagina social Vanni, "insieme per la pace" scrive Rossetti, pubblicando la foto di una gigante e scenografica bandiera della pace, portata dai cittadini. La Marcia per la Pace di Cerreto Guidi e Vinci ha fatto seguito alla fiaccolata pro Gaza fra Larciano e Lamporecchio dello scorso 14 luglio, nella quale i due cortei marciarono sventolando in testa rispettivamente la bandiera della pace e la bandiera palestinese. I due vessilli furono consegnati alle comunità cerretese e vinciana, che adesso li ha esposti come un testimone, dando seguito a quella iniziativa, in una sorta di staffetta umanitaria.

