San Miniato, pronti 800mila euro dalla Regione per riqualificare il Prato del Duomo

Il finanziamento, suddiviso tra 2025 e 2026, servirà per pavimentazioni, verde, arredo urbano e illuminazione del cuore storico della città

La Giunta regionale ha dato il via libera allo schema di accordo di programma tra Regione Toscana e Comune di San Miniato (Pisa), relativo al finanziamento di 800mila euro per lavori di riqualificazione del “Prato del Duomo”. Le risorse per l’attuazione dell’accordo sono stanziate sul bilancio pluriennale 2025/27: 270mila sull’anno 2025; 530mila sul 2026.

L’intervento riguarda la riqualificazione e valorizzazione del Prato del Duomo, un luogo affascinante, secondo il presidente della Regione, in virtù delle specificità che lo contraddistinguono rispetto agli altri spazi pubblici di San Miniato. Si tratta, ha aggiunto il presidente, di un ampio affaccio sulla pianura meridionale dell’Arno, contraddistinto per la cortina di edifici che ne costruiscono la perfetta quinta scenografica e per la pavimentazione, per gran parte permeabile in ghiaia, fatta eccezione per il plateatico della Cattedrale e la sede della Diocesi.

Tra le azioni previste la ricomposizione del bordo del Prato, la ridefinizione di pavimentazioni e spazi d’uso, la ricucitura tra la componente vegetale che discende il versante della Rocca Federiciana e il bacino libero del Prato del Duomo. Ancora, la ricollocazione dei monumenti e dell’arredo urbano, la riorganizzazione della rete di smaltimento delle acque meteoriche e l’impianto di illuminazione. L’intervento riguarda la riqualificazione e valorizzazione del Prato del Duomo.

La concessione del contributo è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione e il Comune di San Miniato che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.

Fonte: Regione Toscana

