"Anche noi abbiamo subito offese verbali": la denuncia di Cordone (Lega) a Fucecchio

In tema di Ordine Pubblico e di Sicurezza dei cittadini, ci chiediamo cosa sia cambiato nel territorio composto dagli 11 comuni costituenti l'unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa (corrispondente all'attuale Collegio FIRENZE 3 delle Elezioni Regionali), rispetto a quell'ottobre del 2011 ovvero 14 anni fa, in cui denunciavo come Capogruppo della Lega, in una lettera aperta al Presidente del Circondario Empolese Valdelsa, Luciana Cappelli (Sindaco di Empoli), lo stato gia' allarmante della Sicurezza nel nostro territorio e chiedevo l'espulsione immediata di quegli immigrati o presunti tali che delinquevano e l'attuazione di un piano di coordinamento di controllo del territorio tra i vari corpi di Polizia comprensivo anche della Polizia locale. Vivendo la concretezza della vita di tutti i giorni, come Lega eravamo e siamo oltremodo convinti che i buoi fossero e siano già scappati dalla stalla. Sono passati 14 anni interi da quella lettera e poco è cambiato nonostante l'impegno dell'attuale Governo per i nostri territori. Parlando in questi giorni di campagna elettorale, con la gente di Fucecchio, di Empoli e dei Comuni della Valdelsa fiorentina, si sente forte l'esigenza come ho scritto altre volte, di un CPR (Centro per i Rimpatrii). Conseguentemente è premura della Lega Toscana Salvini, in primis col Vicesegretario Federale On. Roberto Vannacci, coadiuvato dal Segretario regionale Luca Baroncini, farsi politicamente carico una volta per tutte, della realizzazione di un CPR in Toscana. Inoltre, avendone viste di tutti i colori nella mia lunga militanza politica e avendo fatto il callo alle aggressioni verbali, desidero informare attraverso la libera stampa, che il caso dell'aggressione verbale a Susi giglioli ed ad alcuni suoi collaboratori, non è un caso isolato avendo purtroppo anche noi subito una serie di pesanti offese verbali, lo scorso mercoledì a Fucecchio mentre svolgevamo la consueta attività politica. Del fatto abbiamo informato una pattuglia di carabinieri che faceva servizio al mercato di piazza xx settembre con l'occasione esprimiamo piena solidarietà a Susi Giglioli ed ai suoi collaboratori.

Marco Cordone (Candidato alle Regionali della Lega Salvini Toscana - Popolo della Famiglia nel Collegio FIRENZE 3 'EMPOLESE VALDELSA)

