Auto in fiamme in galleria sull’A1, quattro chilometri di coda

Momenti di paura poco dopo le 13 di oggi sull’autostrada A1 Milano-Napoli Direttissima, dove un’auto ha preso fuoco all’interno della galleria Sparvo, al chilometro 14+600. L’incendio ha reso necessaria la chiusura temporanea del tratto compreso tra il bivio A1/A1 Direttissima e Badia, in direzione Firenze.

Sul posto sono intervenuti Vigili del Fuoco, pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia. Al momento si registrano almeno quattro chilometri di coda, in aumento.

Agli automobilisti diretti verso Firenze viene consigliato di percorrere la A1 Panoramica.