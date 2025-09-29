Bici abbandonate, rimozioni ogni tre mesi a Empoli

Ogni tre mesi sul territorio comunale di Empoli, in particolar modo nelle rastrelliere del centro, vengono rimossi i relitti di bici che non possono essere guidate e non sono reclamate dai loro proprietari.

Nella giornata di venerdì la cooperativa incaricata dal Comune di Empoli ha provveduto a un nuovo passaggio, con delle rimozioni avvenute in piazza della Vittoria, in zona stazione e in via Raffaello Sanzio zona 'Fermi-Da Vinci', per un totale di 6 bici rimosse. Gli interventi sono pensati per mantenere il decoro delle aree urbane e per lasciare spazio a chi utilizza le bici quotidianamente. Al sopralluogo erano presenti il sindaco e l'assessore alla Mobilità.

Si possono inviare le segnalazioni su bici abbandonate e sul decoro urbano tramite i consueti canali dell'Ente comunale rintracciabili da questa parte: https://www.comune.empoli.fi.it/Servizi/Segnalazioni-e-reclami

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

