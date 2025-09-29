Cambio stagione, Plures Alia: riparte la raccolta degli abiti usati

Con l’arrivo dell’autunno, Plures Alia riparte con il servizio stagionale di raccolta a domicilio degli indumenti usati nei comuni dell’area pratese e ad Agliana, Montale e Quarrata. A partire da sabato 11 ottobre, le famiglie residenti nei territori coinvolti potranno smaltire correttamente i capi d’abbigliamento dismessi grazie anche al ritiro ‘porta a porta’ effettuato dal personale incaricato. Nei giorni precedenti ai passaggi previsti, verranno consegnati alle utenze appositi sacchi per la raccolta degli indumenti, con l’indicazione delle giornate di ritiro.

Il servizio prevede due passaggi per ogni area servita (Prato, Cantagallo, Carmignano, Montemurlo, Poggio a Caiano, Vernio, Agliana, Montale e Quarrata), secondo il seguente calendario:

PRATO SUD – Tavola, Iolo, Castelnuovo, Paperino, San Giorgio: sabato 11 ottobre; sabato 15 novembre

PRATO SUD – Grignano, Badie: lunedì 13 ottobre; lunedì 17 novembre

AGLIANA e MONTALE: lunedì 13 ottobre; lunedì 17 novembre

QUARRATA: martedì 14 ottobre; martedì 18 novembre

PRATO OVEST/SUD – Casale, Tobbiana, Vergaio, Galciana, Maliseti: martedì 14 ottobre; martedì 18 novembre

PRATO EST – Mezzana, Zarini, Soccorso: mercoledì 15 ottobre; mercoledì 19 novembre

CARMIGNANO: giovedì 16 ottobre; giovedì 20 novembre

POGGIO A CAIANO: giovedì 16 ottobre; giovedì 20 novembre

PRATO NORD – Galceti, Cilianuzzo, S. Lucia: venerdì 17 ottobre; venerdì 21 novembre

PRATO EST– La Pietà, La Querce: sabato 18 ottobre; sabato 22 novembre

MONTEMURLO: lunedì 20 ottobre; lunedì 24 novembre

VERNIO/CANTAGALLO: lunedì 20 ottobre; lunedì 24 novembre

PRATO NORD – Ciliani, Campaccio: martedì 21 ottobre; martedì 25 novembre

PRATO OVEST – San Paolo, Galcianese/Macrolotto Zero: mercoledì 22 ottobre; mercoledì 26 novembre

Chi ha bisogno di smaltire abiti usati anche al di fuori del calendario e nelle zone non coinvolte dal servizio domiciliare, può consegnare gli indumenti agli Ecocentri di Alia o conferirli negli appositi contenitori presenti sul territorio.

 

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il portale www.aliaserviziambientali.it oppure Aliapp (scaricabile gratuitamente per sistemi IOS ed Android) o infine contattare il call center, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30 e il sabato dalle 8.30 alle 14.30, con i tre numeri 800.888333 (da rete fissa, gratuito), 199.105105 (da rete mobile, a pagamento, secondo i piani tariffari del proprio gestore) e 0571.1969333 (da rete fissa e rete mobile).

 

 

Fonte: Ufficio stampa

