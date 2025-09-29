Cartelli ironici a Firenze contro i padroni di cani che non raccolgono le deiezioni

Sono comparsi negli ultimi giorni, tra le strade di San Frediano, cartelli ironici che prendono di mira i proprietari di cani che non raccolgono le deiezioni. Un gesto che fa sorridere per i toni utilizzati, ma che racconta una realtà quotidiana ben meno leggera: marciapiedi e piazze segnate dalla maleducazione di pochi, a scapito della qualità della vita di tutti.

La community Voci dal Gasometro non ha dubbi: "L’ironia di questi cartelli colpisce nel segno, ma il tema è serio e riguarda la convivenza civile. Possiamo prenderci cura del quartiere, organizzare attività e iniziative per renderlo più accogliente, ma senza il rispetto delle regole minime da parte di ciascuno il nostro impegno perde forza. La convivenza si misura nei gesti quotidiani, anche nei più semplici".

Dai cartelli satirici alla proposta concreta: la community intende infatti promuovere nei prossimi mesi azioni di sensibilizzazione rivolte ai residenti e ai proprietari di cani, per trasformare un malessere diffuso in un percorso condiviso di responsabilità. L’obiettivo è chiaro: ridurre un problema storico dell’Oltrarno e restituire decoro e vivibilità agli spazi comuni.

29 Settembre 2025

Olimpiade e Paralimpiade Metropolitana, i campioni italiani di bocce premiati a Sesto Fiorentino

Per la prima volta, in questa quarta edizione, all’interno dell’Olimpiade e della Paralimpiade della Città Metropolitana di Firenze sono stati assegnati dei titoli italiani. In un fine settimana ricchissimo di [...]

Firenze
Attualità
29 Settembre 2025

Turisti informati sulla raccolta differenziata dei rifiuti: Alia distribuisce kit multilingue a Firenze

Procede il progetto promosso da Plures Alia, in collaborazione con il Comune di Firenze, per la distribuzione di kit multilingue dedicati alla corretta gestione dei rifiuti nelle locazioni turistiche brevi. [...]

Firenze
Attualità
28 Settembre 2025

A Corri La Vita anche Autolinee Toscane: oltre 100 dipendenti in corsa per la solidarietà

Autolinee Toscane ha partecipato con entusiasmo alla XXIII edizione di CORRI LA VITA, che si è svolta questa mattina a Firenze. L’evento, ormai simbolo della solidarietà cittadina, per sostenere la [...]



