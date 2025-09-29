Cartelli ironici a Firenze contro i padroni di cani che non raccolgono le deiezioni

Sono comparsi negli ultimi giorni, tra le strade di San Frediano, cartelli ironici che prendono di mira i proprietari di cani che non raccolgono le deiezioni. Un gesto che fa sorridere per i toni utilizzati, ma che racconta una realtà quotidiana ben meno leggera: marciapiedi e piazze segnate dalla maleducazione di pochi, a scapito della qualità della vita di tutti.

La community Voci dal Gasometro non ha dubbi: "L’ironia di questi cartelli colpisce nel segno, ma il tema è serio e riguarda la convivenza civile. Possiamo prenderci cura del quartiere, organizzare attività e iniziative per renderlo più accogliente, ma senza il rispetto delle regole minime da parte di ciascuno il nostro impegno perde forza. La convivenza si misura nei gesti quotidiani, anche nei più semplici".

Dai cartelli satirici alla proposta concreta: la community intende infatti promuovere nei prossimi mesi azioni di sensibilizzazione rivolte ai residenti e ai proprietari di cani, per trasformare un malessere diffuso in un percorso condiviso di responsabilità. L’obiettivo è chiaro: ridurre un problema storico dell’Oltrarno e restituire decoro e vivibilità agli spazi comuni.

Fonte: Ufficio stampa

