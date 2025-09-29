Casole d’Elsa, ok allo schema di accordo da 200mila euro per riqualificare la Rocca

Con l’approvazione dello schema di accordo, la giunta regionale ha dato via libera al contributo straordinario di 200mila euro per la valorizzazione della Rocca di Casole d’Elsa (Si), inserito nella terza variazione di bilancio varata dal Consiglio regionale nei mesi scorsi,

Il provvedimento definisce tempi e modalità di erogazione del contributo, spalmandolo su tre anni.

Grazie al contributo, il Comune di Casole d’ Elsa, che nel fortilizio trecentesco ha sede, potrà dare seguito al progetto di creazione di un percorso di collegamento delle due torri della struttura e che fanno parte delle mura storiche.

Esprime soddisfazione il presidente della Regione, sottolineando che lo schema di accordo ribadisce l’impegno prioritario della giunta per lo sviluppo della Toscana Diffusa. In questo particolare caso, il presidente ricorda che la Rocca di Casole è considerata uno dei più importanti castelli valdelsani e la sua riqualificazione garantirà la migliore fruizione culturale dell'intero borgo storico.

Il progetto finanziato punta a realizzare il collegamento tra la Torre Piccola e la Torre Grande, molto più alta e notevolmente più panoramica, rendendo così l’esperienza turistica molto più completa e affascinante.