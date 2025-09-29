Dal Texas fino a Empoli sulle orme del papà soldato: la storia di Chris Schuchart

Attualità Empoli
Condividi su:
Leggi su mobile

Un viaggio nella memoria e nei ricordi del padre, Vernon Schuchart, veterano di guerra statunitense, scomparso nel 2011 a 86 anni. Questo è quello che ha fatto il figlio, Chris, accompagnato dalla moglie Vivian Torres, che dal Texas hanno raggiunto l'Italia per ripercorrere il viaggio da Sud a Nord che fece Schuchart padre nel 1944, a sostegno delle truppe USA in battaglia per la liberazione dall'esercito nazifascista.

Dopo Anzio, l'area del Grossetano e del Senese, gli Schuchart hanno fatto tappa a Empoli, dove il padre è giunto assieme alla 91esima divisione fanteria. Da mitragliere a conducente di Jeep, il soldato Schuchart ha assistito a un pezzo di storia, ha potuto raccontarlo ai suoi figli (ma "solo le parti felici", assicura Chris) e oggi il primo cittadino di Empoli ha voluto omaggiare con una pergamena alla memoria.

Nella Sala della Resistenza i coniugi texani, avvocati in pensione, hanno ascoltato la storia della liberazione di Empoli, che si intreccia con quella del battaglione in cui ha militato il soldato Schuchart, con una ricostruzione fornita dall'Archivio Storico Comunale.

Infine la pergamena, su cui è riportato: "Con riconoscenza per l'impegno svolto dalle truppe statunitensi nelle difficili e sanguinose battaglie per la riconquista della libertà nella città di Empoli. L'Amministrazione Comunale, a nome della cittadinanza, ricorda il suo impegno e affida ai familiari il più sentito ringraziamento".

IL VIAGGIO DURANTE LA GUERRA - Dopo l'atterraggio a Anzio, Vernon Schuchart combatté per la prima volta a Marino, a sud di Roma. Da lì il battaglione si è spostato lungo la costa, da Civitavecchia a Tarquinia, arrivando in Toscana a Orbetello, Istia e Batignano, nel Grossetano. Poi nel Pisano il passaggio da Pontedera, a Firenze il primo approdo a Empoli. Il passaggio degli Appennini ha portato il battaglione fino a Bologna, a seguire Ferrara, Rovigo, Padova, Treviso e Trieste, ultima città prima del rimpatrio dopo la resa dei nazisti.

 

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

Notizie correlate

Empoli
Attualità
29 Settembre 2025

Torna il corso per aspiranti Radioamatori con ARI Empoli

L'Associazione Radioamatori Italiani sezione di Empoli APS IQ5EM anche quest'anno organizza il corso per il conseguimento della Patente di Radioamatore, nel mese di ottobre 2025 presso la nostra sede in [...]

Empoli
Attualità
27 Settembre 2025

Empoli: cambio viabilità in vista del derby di calcio contro la Carrarese

Domenica 28 settembre 2025, alle 19.30, si terrà la partita di campionato di Serie BKT Empoli - Carrarese allo stadio 'Carlo Castellani - Computer Gross Arena'. Di seguito riportiamo gli [...]

Empoli
Attualità
27 Settembre 2025

Puliamo il Mondo, a Empoli cittadini in azione per l'ambiente

"Puliamo il mondo" (edizione italiana del più grande appuntamento mondiale di volontariato ambientale denominato "Clean up the world") anche quest’anno è stato molto partecipato in tutte le tre tappe che [...]



Tutte le notizie di Empoli

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina