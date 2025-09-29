Nuovo appuntamento con il Culturale Cineclub: 'Warfare' di Garland e Mendoza all'Excelsior di Empoli

Il CULTURALE Cineclub Empolese conclude la rassegna del mese di settembre presentando Warfare – Tempo di guerra (2025), film diretto dai registi Alex Garland e Ray Mendoza, veterano dei Navy SEAL.

Iraq, 2006. Un plotone di Navy SEAL occupa una casa civile per monitorare i movimenti degli insorti, ma la missione degenera: la casa si trasforma in una trappola e i soldati finiscono sotto assedio da parte delle forze ribelli decise a riprendere il controllo del territorio. Warfare – Tempo di guerra racconta questa operazione nell’arco stesso della sua durata (un’ora e mezza), immergendo lo spettatore nel tempo reale dell’azione e amplificando la tensione minuto dopo minuto.

La proiezione si terrà alle 21:15 presso il Cinema Teatro Excelsior, in via Ridolfi 75, Empoli (FI).

Fonte: Ufficio stampa

