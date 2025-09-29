Dopo una lite donna investe giovani a Livorno: indagini in corso

È successo nella notte di sabato 27 settembre: una 17enne ha riportato gravi ferite. Proseguono gli accertamenti per chiarire la dinamica

Dopo una lite quattro giovani sono rimasti feriti nella notte tra sabato 27 e domenica 28 settembre a Livorno, e una 17enne è stata trasportata in codice rosso in ospedale dopo essere stata investita. È successo poco prima delle 5, fuori da una discoteca in città che ha subito lanciato la chiamata alle forze dell'ordine: sul posto è intervenuta la polizia, che sta svolgendo gli accertamenti per ricostruire l'accaduto, per capire se sia stato un investimento volontario o accidentale. Prima dell'incidente, secondo quanto emerso, ci sarebbe stata una lite che ha coinvolto un gruppo di ragazzi tutti di origine sudamericana. A quel punto una donna si sarebbe messa alla guida dell'auto, finendo per colpire la 17enne che ha riportato gravi ferite ad una gamba. Le altre persone coinvolte sono state trasportate in pronto soccorso in codice verde. In corso le indagini sulla dinamica.

