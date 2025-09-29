Due idee per una mobilità sostenibile e inclusiva: premiati i vincitori del contest promosso dal Contamination Lab

In occasione di Bright Night, la Notte delle ricercatrici e dei ricercatori si è svolta la giornata conclusiva del concorso di idee “Innovazione per una mobilità sostenibile”, promosso dal Contamination Lab Pisa dell’Università di Pisa e il sostegno della Commissione per lo sviluppo sostenibile di Ateneo (CoSA), in collaborazione con PISAMO S.r.l. e CNA Pisa, nell’ambito del progetto europeo Co-Create2Innovate.

Durante l’evento, i team finalisti hanno presentato le proprie proposte sotto forma di pitch, davanti a una giuria composta da esperti del settore, rappresentanti istituzionali e partner del territorio. Al termine della giornata, sono stati selezionati due progetti vincitori, uno per ciascuna delle due competizioni previste dal bando.

Per PISAMO S.r.l., è stata premiata Smart Light - Pisa, presentato da Giosuè Aiello ed Ettore Ulivieri, idea innovativa nel campo della mobilità urbana sostenibile, inclusiva e intelligente per la città di Pisa. Smart Light rivoluziona la mobilità urbana a Pisa con semafori intelligenti basati su intelligenza artificiale e visione computerizzata, ottimizzando il traffico in tempo reale. Grazie a tecnologie avanzate come YOLOv8 e Deep Q-Network, migliora sostenibilità, sicurezza e inclusività.

Per CNA Pisa, ha vinto la proposta Cangoo: logistica collaborativa per città sostenibili di Tigran Makaryan, Serinay Tektas e Raffaele Sanzone per l’innovazione nella logistica e nei trasporti a supporto delle imprese locali. Cangoo è un progetto di logistica urbana sostenibile che, tramite una piattaforma digitale peer-to-peer, ottimizza le consegne locali riducendo viaggi a vuoto e impatto ambientale. Si inserisce nella call CNA Pisa per l’innovazione nei trasporti, con potenziale evoluzione verso il ride-sharing.

La menzione speciale per una mobilità urbana sostenibile messa in palio dalla Commissione per lo sviluppo sostenibile di Ateneo CoSA è stata assegnata all’idea Linea UNI di Daniele Damante, Gabriele Di Stefano e Cristiano Messina. L’idea propone una linea di trasporto adattiva e sostenibile per studenti e cittadini, migliorando i collegamenti tra residenze, università e servizi urbani. Punta a rendere la mobilità più inclusiva e a basso impatto ambientale in una città con alta densità studentesca.

I team vincitori riceveranno ciascuno un premio di 1.000 euro, oltre a 10 ore di consulenza personalizzata in materia di imprenditorialità e innovazione. Inoltre, PISAMO S.r.l. e CNA Pisa metteranno a disposizione un tutor esperto per accompagnare lo sviluppo delle idee progettuali.

Questa iniziativa è stata volutamente inserita nel tema di Bright NIght 2025, dedicato alla ricerca inclusiva, e ne incarna pienamente lo spirito: premiare quelle ricerche e proposte che guardano a un futuro sostenibile e condiviso, capace di generare benefici per tutta la collettività, e non solo per pochi. Il concorso ha valorizzato il talento e la creatività di giovani innovatori e innovatrici, promuovendo soluzioni concrete per affrontare le sfide della mobilità urbana e della logistica in chiave sostenibile. “Iniziative come queste sono il risultato di un grande lavoro che UNIPI svolge sia a livello locale, dialogando con imprese, enti e associazioni, sia a livello internazionale, connettendo l’ecosistema di innovazione toscano con università e incubatori stranieri – commenta il professor Alessio Cavicchi, delegato del rettore per la promozione della cultura imprenditoriale e dell’innovazione sociale – In questo modo, le alleanze europee come Start For Future e Circle U., grazie ai fondi erogati dalla Commissione Europea, hanno ricadute pratiche per i nostri studenti e il nostro territorio”.

L’Università di Pisa, attraverso il Contamination Lab, conferma così il proprio impegno nel promuovere la cultura dell’innovazione e dell’imprenditorialità responsabile, favorendo il dialogo tra ricerca, territorio e società.

Fonte: Università di Pisa