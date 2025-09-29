Elezioni Regionali, Meta Firenze: "Per la metà dei cittadini l'affluenza sarà tra 50 e 60%"

Politica e Opinioni
Condividi su:
Leggi su mobile

L’indagine online a due settimane dal voto: solo il 6% di chi ha risposto crede si superi il 60%

A poco più di due settimane dalle elezioni regionali del 12 e 13 ottobre, il tema dell’affluenza divide e preoccupa. MetaFirenze ha lanciato un’indagine online tra gli iscritti alla propria community e i dati parlano chiaro: la fiducia in una partecipazione larga è ai minimi.

I risultati
Alla domanda “Secondo te quanta gente andrà davvero a votare il 12 e 13 ottobre?” hanno risposto 245 cittadini. Ecco i risultati:

Media affluenza (50–60%): 51%
Bassa affluenza (40–50%): 32%
Molto bassa affluenza (sotto il 40%): 11%
Alta affluenza (oltre il 60%): 6%
La previsione più diffusa è insomma quella di una partecipazione “media”. Ma il dato preoccupante è che oltre il 40% degli intervistati si aspetta un calo sotto la soglia del 50%, con il rischio che il nuovo Presidente della Regione venga eletto da meno di un elettore su due. Solo una piccola minoranza, il 6%, confida in un’affluenza simile al 2020, quando votò circa il 62% degli aventi diritto.

Cosa è MetaFirenze
MetaFirenze è la community digitale che raccoglie le opinioni dei fiorentini sui temi di attualità locale, nazionale e internazionale riletti in chiave cittadina. Il progetto è promosso e gestito dall’agenzia di comunicazione Galli Torrini, con l’obiettivo di stimolare partecipazione e dibattito civico.

Fonte: Ufficio stampa

Notizie correlate

Toscana
Politica e Opinioni
29 Settembre 2025

Sanità e cure oncologiche, Pavese (FdI): "Portare strumenti di alta tecnologia in Toscana"

Federico Pavese, candidato di Fratelli d’Italia al Consiglio Regionale, torna a porre al centro della campagna elettorale due temi cruciali per i cittadini: la mobilità del personale sanitario e l’innovazione [...]

Castelfiorentino
Politica e Opinioni
29 Settembre 2025

Urso e Fabbrocini (FdI Castelfiorentino): "I risultati di un anno in Consiglio. Opposizione può essere costruttiva"

A un anno dall’inizio della consiliatura, il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia Castelfiorentino, rappresentato da Serena Urso, coordinatrice e consigliera comunale, candidata alle prossime elezioni regionali, e Fabio Fabbroncini, traccia [...]

Firenze
Politica e Opinioni
28 Settembre 2025

Noi Moderati e Civici per Tomasi presenta la lista a Firenze

Presso l’Hotel Grifone di Firenze si è svolta la presentazione della lista Noi Moderati, Civici per Tomasi, espressione del centrodestra moderato guidato da Maurizio Lupi. Un’ampia platea di persone ha [...]


<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina