Elezioni Regionali, Meta Firenze: "Per la metà dei cittadini l'affluenza sarà tra 50 e 60%"

A poco più di due settimane dalle elezioni regionali del 12 e 13 ottobre, il tema dell’affluenza divide e preoccupa. MetaFirenze ha lanciato un’indagine online tra gli iscritti alla propria community e i dati parlano chiaro: la fiducia in una partecipazione larga è ai minimi.

I risultati

Alla domanda “Secondo te quanta gente andrà davvero a votare il 12 e 13 ottobre?” hanno risposto 245 cittadini. Ecco i risultati:

Media affluenza (50–60%): 51%

Bassa affluenza (40–50%): 32%

Molto bassa affluenza (sotto il 40%): 11%

Alta affluenza (oltre il 60%): 6%

La previsione più diffusa è insomma quella di una partecipazione “media”. Ma il dato preoccupante è che oltre il 40% degli intervistati si aspetta un calo sotto la soglia del 50%, con il rischio che il nuovo Presidente della Regione venga eletto da meno di un elettore su due. Solo una piccola minoranza, il 6%, confida in un’affluenza simile al 2020, quando votò circa il 62% degli aventi diritto.

Cosa è MetaFirenze

MetaFirenze è la community digitale che raccoglie le opinioni dei fiorentini sui temi di attualità locale, nazionale e internazionale riletti in chiave cittadina. Il progetto è promosso e gestito dall’agenzia di comunicazione Galli Torrini, con l’obiettivo di stimolare partecipazione e dibattito civico.

Fonte: Ufficio stampa

Notizie correlate