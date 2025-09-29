"Empoli e il volontariato", il convegno Cesvot con le associazioni del territorio

Attualità Empoli
Condividi su:
Leggi su mobile

Tra ottobre 2020 e dicembre 2024, 98 persone si sono rivolte al servizio di orientamento della Delegazione Cesvot di Empoli e di questi quasi la metà 42, sono diventati volontari. A livello toscano tra i nuovi volontari il 69,84% è donna, il 43,98% ha tra i 30 e i 54 anni, la metà è diplomata (49,59%), il 46,90% è occupata.

Sono alcuni dati che verranno presentati durante il convegno “Empoli e il volontariato: come attrarre nuove energie” organizzato dalla Delegazione Cesvot di Empoli, che si terrà sabato 4 ottobre alle 9.30 alla sezione soci Coop CentroEmpoli in via Raffaello Sanzio.

Dopo il caffè di benvenuto a cura di Cooperativa Sos Luna, ci saranno i saluti di Maria Rita Cestari, presidente Delegazione Cesvot di Empoli, Nedo Mennuti, vicesindaco Comune di Empoli e Massimo Bacchereti, segretario generale Fondazione Cassa Risparmio San Miniato.

Federico Gori operatore Cesvot Area Centro, racconterà “Il servizio di orientamento al volontariato nella Delegazione di Pistoia: i dati Cesvot”, mentre la psicologa Valentina Albertini e l' esperto di pubblicità sociale e consulente Cesvot Bruno Lo Cicero parleranno di “La Comunicazione, la ricerca e l’accoglienza di nuovi volontari: suggerimenti e proposte”. Eleonora Gallerini presidente Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli e Sabrina Tempestini volontaria Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli racconteranno le “Buone prassi per l’accoglienza” attraverso due punti di vista.

A seguire si terrà la tavola rotonda coordinata da Marco Mainardi giornalista di clebs.it, dal titolo “Volontariato: connettere domanda e offerta”: parteciperanno Elisabetta Arnolfi, responsabile volontari Pubblica Assistenza Santa Croce sull'Arno, Cecilia Caponi referente volontari Arciconfraternita Misericordia di Certaldo, Cecilia Carloni presidente Avo-Evi Volontari Ospedalieri Empolese Valdarno Inferiore, Barbara Degl'Innocenti dirigente scolastico I.S.I.S. Federigo Enriques Castelfiorentino, Alessandro Garuglieri psicologo e psicoterapeuta.

Le conclusioni saranno affidate a Maria Rita Cestari presidente Delegazione Cesvot di Empoli: “Il territorio empolese è caratterizzato da un tessuto associativo capillare, molto vivace e radicato tra la popolazione che contribuisice attivamente alla cresctita del Terzo settore locale, come dimostrano anche i dati sull'orientamento e sui nuovi volontari”.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili.

Fonte: Cesvot

Notizie correlate

Empoli
Attualità
29 Settembre 2025

Il ringraziamento di un cittadino all'ospedale di Empoli: "Mi avete salvato la vita"

Riceviamo e pubblichiamo un messaggio di un lettore, che tiene ad esprimere la propria gratitudine ai sanitari dell'ospedale San Giuseppe di Empoli che lo hanno assistito. "Desidero ringraziare tutto il [...]

Empoli
Attualità
29 Settembre 2025

Bici abbandonate, rimozioni ogni tre mesi a Empoli

Ogni tre mesi sul territorio comunale di Empoli, in particolar modo nelle rastrelliere del centro, vengono rimossi i relitti di bici che non possono essere guidate e non sono reclamate [...]

Empoli
Attualità
29 Settembre 2025

Dal Texas fino a Empoli sulle orme del papà soldato: la storia di Chris Schuchart

Un viaggio nella memoria e nei ricordi del padre, Vernon Schuchart, veterano di guerra statunitense, scomparso nel 2011 a 86 anni. Questo è quello che ha fatto il figlio, Chris, [...]



Tutte le notizie di Empoli

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina