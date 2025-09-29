Festa dell'Uva, il Rione delle Fornaci trionfa a Impruneta

Con 60 voti complessivi, il Rione delle Fornaci si è aggiudicato la 99ª edizione della Festa dell’Uva di Impruneta. Al secondo posto si è classificato il Rione Sant’Antonio, seguito dal Rione delle Sante Marie con 29 punti. A chiudere la graduatoria il Rione del Pallò con 25 punti.

Lo spettacolo vincitore, messo in scena dal Rione delle Fornaci, ha raccontato la storia della vite e della rosa, simboli intrecciati di amicizia e vita, ispirandosi a un’antica tradizione contadina. La rappresentazione ha proposto una narrazione intensa e attuale: la rosa, innamorata dell’uomo-muffa, subisce violenza e muore, metafora del dramma della violenza di genere.

A guidare il racconto è stata la vite, voce narrante, che ha condotto i protagonisti verso la giustizia. Con il sostegno dei contadini e degli altri figuranti, la comunità ha sconfitto la muffa, a testimonianza di come solo l’impegno collettivo possa affrontare e superare problemi sociali così gravi.

Il messaggio trasmesso è stato chiaro e potente: riconoscere i problemi e agire insieme rappresenta l’unica strada per costruire speranza, rinascita e un futuro migliore, fondato sulla forza della collettività.

Nel pomeriggio si è svolta anche la premiazione della 44ª edizione della “Vetrina dell’Uva”, che ha visto la partecipazione di 12 attività commerciali del territorio: Osteria Bellavista, Erboristeria Biancospino, Antica Merceria, Silvia & Silvia Parrucchiere, Uscio e Bottega, Cuci e Ricuci, Il Girasole Blu, Ottica Vale, Libreria Liberocaos, Parrucchiera Corsini, La Bottega del Buongustaio e Diverso Enoteca Wine Bar.

Ad aggiudicarsi il primo posto è stata la vetrina di Diverso Enoteca Wine Bar in via Mazzini, seguita al secondo posto da Cuci e Ricuci in via Paolieri e, al terzo, dalla Libreria Liberocaos in piazza Buondelmonti.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio stampa