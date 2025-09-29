Ancora un furto a Capraia e Limite: presa di mira l'azienda Caffè Negro

Ancora un furto a Capraia a Limite: dopo l’episodio che aveva colpito Mac Autoadesivi nei giorni scorsi, questa volta i ladri hanno preso di mira l’azienda Caffè Negro.

Il colpo sarebbe avvenuto intorno alla mezzanotte e mezza di ieri, quando i dipendenti del ristorante Lowengrube, accanto all’azienda, hanno notato una finestra laterale del negozio aperta e hanno immediatamente avvertito i titolari di Caffé Negro. Secondo quanto appreso, si tratta di una finestra a soffietto che i ladri avrebbero sradicato rimuovendo le cerniere per introdursi nell'esercizio.

"La guardia giurata era passata intorno alle 23 ed era tutto in ordine - racconta Giulia Sesoldi, titolare di Caffè Negro -. I ladri sono entrati dalla finestra, e una volta dentro hanno raggiunto prima gli uffici e poi il negozio, rovistando nei cassetti e portando via il contante presente nel registratore di cassa. Siamo spaventati, è l’ennesimo furto in zona".

Oltre al contante sottratto, i ladri hanno lasciato una scia di disordine e confusione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi e per avviare le indagini del caso.

Notizie correlate