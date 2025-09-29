Da guida turistica a cantante: la montelupina Ilenia Sala sul palco del MEI

Montelupo Fiorentino
Dal lavoro come guida turistica nel mondo dell'arte a Firenze alla passione per la musica e il canto: Ilenia Sala, modenese di nascita e montelupina d'adozione, corona un sogno e sarà tra i cantanti  che solcheranno il palco del MEI - Meeting degli Indipendenti.

Per celebrare i 30 anni del MEI è stato ideato Opera Indie Rock, progetto originale di rock d'autore sinfonico, concerto con band, orchestra di archi e coro diretti dal maestro Loris Ceroni, già direttore d'orchestra al Festival di Sanremo con Anna Oxa e Marta sui Tubi.

Ilenia Sala e altri 5 cantanti selezionati durante le selezioni svoltesi in luglio presso lo studio Le Dune di Riolo Terme, proporranno alcuni dei brani più iconici di questi 30 anni di musica indipendente.  Il MEI si volgerà il 3, 4 e 5 ottobre con concerti ed eventi nelle piazze di Faenza. L'appuntamento con Opera Indie Rock è per il 5 ottobre ore 16 in piazza del Popolo a Faenza.

