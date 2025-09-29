Fucecchio, conclusi entro ottobre i lavori in piazza Padre Ceci

Si avviano alla conclusione i lavori di riqualificazione di piazza Padre Ceci, a Fucecchio, intervento inserito all'interno del bando “Rigenerazione urbana” e finanziato con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

L'intervento è giunto ormai alla fase finale, con le ultime opere di sistemazione della piazza che saranno concluse in tutto il mese di ottobre. I lavori hanno previsto la riqualificazione della piazza attraverso l'installazione di tre fioriere in corten, due panchine in legno e un'opera d'arte dedicata a Padre Ceci, oltre al rinnovamento dell'illuminazione. L'intervento ha inoltre permesso il rifacimento del marciapiede lungo il perimetro della piazza e la messa in sicurezza del passaggio lungo la chiesa della Vergine, in cui è stato realizzato un marciapiede ex novo.

Unitamente ai lavori in piazza Padre Ceci, nel mese di ottobre si procederà anche ad un intervento di abbattimento delle barriere architettoniche in piazza la Vergine, con l'installazione di rampe per l'accesso dei disabili, e al rinnovamento della segnaletica di entrambe le piazze.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa

