Livorno, investe giovani dopo lite davanti a una discoteca: arrestata donna per tentato omicidio

Sarebbe agli arresti domiciliari con l'accusa di tentato omicidio la donna che nella mattinata di ieri, intorno alle 5, avrebbe investito alcune giovani davanti a una discoteca in via Provinciale Pisana a Livorno, a seguito di una lite. Insieme a lei, anche il compagno della donna è agli arresti domiciliari, accusato di lesioni.

Quattro sono le persone rimaste ferite: una 17enne è stata trasportata in ospedale in codice rosso, senza essere in pericolo di vita, mentre le altre tre sono state ricoverate in codice verde. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti di polizia, mentre le indagini sono coordinate dalla procura di Livorno.

