Maurizio Biondo è il nuovo presidente regionale Assoviaggi per Confesercenti Toscana

Maurizio Biondo è stato eletto presidente regionale Assoviaggi per la Toscana, la federazione del settore organizzazione di viaggi, che fa capo Confesercenti. L'elezione è avvenuta il 25 settembre nel corso dell'assemblea elettiva per il rinnovo delle cariche. Biondo subentra al presidente uscente, Marco Casaroli.

65 anni, titolare di un'agenzia di viaggi a Cecina e tour operator, Biondo accoglie con gratitudine e profondo senso di responsabilità il nuovo incarico.

“Pur conoscendo la difficoltà del momento per la nostra categoria - dichiara Biondo - accetto la nomina e vi ringrazio dell'onore che mi fate. Molti saranno i tavoli su cui lavorare, a partire dalla concorrenza delle varie forme di abusivismo, all'ultima uscita del governo con il decreto legge n° 129 dove, ad una apprezzabile ricerca di sicurezza, non corrisponde un "aiuto" concreto al rinnovamento, come invece avviene per altri settori. Il lavoro da fare come sindacato sarà impegnativo, ma siamo cresciuti con la consapevolezza che le sfide vanno affrontate. La mia vita professionale mi vede da sempre impegnato nei vari campi del turismo e da quindici anni sono alla guida del nostro T.O. che è di fatto anche la D.M.C. della Costa degli Etruschi. Proprio sul campo dell'incoming c'è la necessità di incontrare quanto prima gli assessori regionali ed i direttori di Toscana Promozione Turistica e di Fondazione Sistema Toscana”.

Fonte: Ufficio stampa

