Montelupo, prorogato il termine per partecipare al nuovo mercato settimanale del centro storico

È stato prorogato il termine per la presentazione delle domande relative al bando per il nuovo mercato settimanale nel centro storico. La nuova scadenza è fissata al 6 ottobre 2025.

Il mercato si svolgerà ogni mercoledì mattina, dalle ore 7:30 alle 13:00, nelle aree di piazza della Libertà, corso Giuseppe Garibaldi e piazza Salvo d’Acquisto, in modalità sperimentale per dodici mesi. L’iniziativa, approvata dalla Giunta comunale e inserita nel Documento Unico di Programmazione 2025–2027, è finalizzata a rilanciare la vitalità del centro storico, promuovere le attività commerciali locali, favorire la socialità, sostenere la filiera corta e valorizzare le eccellenze del territorio.

Il bando prevede l’assegnazione di otto posteggi:

uno riservato a portatori di handicap (settore alimentare);

due riservati a produttori agricoli;

cinque destinati ad operatori del settore alimentare.

Chi può partecipare e come fare domanda

Gli operatori interessati possono presentare domanda utilizzando l’apposito modulo allegato al bando. Le domande dovranno pervenire entro il 6 ottobre 2025, esclusivamente tramite PEC al seguente indirizzo: comune.montelupo-fiorentino@postacert.toscana.it.

Nella formazione della graduatoria saranno valutati, oltre ai requisiti richiesti, anche i seguenti criteri aggiuntivi:

anzianità di iscrizione al Registro delle imprese;

possesso di certificazioni di qualità o tipicità dei prodotti (DOP, IGP, biologico, ecc.);

età del titolare o della maggioranza dei soci (punti extra per under 35);

titolarità di un posteggio per il commercio su area pubblica nel territorio comunale.

La graduatoria sarà pubblicata sull’albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune.

Informazioni

Il bando completo e lo schema di domanda sono disponibili sul sito del Comune. Per chiarimenti:

Ufficio SUAP: 0571/917578 – 0571/917508

Email: suap@comune.montelupo-fiorentino.fi.it

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa

Notizie correlate