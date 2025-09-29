Nuovi servizi online a Montespertoli per cittadini e famiglie

Il Comune di Montespertoli continua a investire nella digitalizzazione dei propri servizi per semplificare la vita dei cittadini e rendere più immediato il rapporto con l’amministrazione. Negli ultimi anni sono stati resi disponibili numerosi servizi online, accessibili in qualsiasi momento dal proprio computer, tablet o smartphone tramite autenticazione con SPID, Carta d’Identità Elettronica o Carta Nazionale dei Servizi.

Da oggi nuovi servizi saranno disponibili online attraverso il sito del Comune di Montespertoli:

• richiesta di contributo per la manutenzione delle strade vicinali di uso pubblico;

• richiesta di concessione di spazi di sosta personalizzati per persone con disabilità;

• richiesta di patrocinio, contributi, attrezzature o utilizzo dello stemma comunale per iniziative e manifestazioni;

• richiesta di uso degli immobili comunali;

• presentazione di candidature ai Premi sportivi ‘Cino Cinelli’ e ‘Paolo Vanni’;

• richiesta di tesserino per partecipare ai mercatini per non professionisti;

• richiesta di occupazione di suolo pubblico per raccolta firme;

• richiesta di costituzione di convivenze di fatto;

• richiesta di attestato di soggiorno permanente;

• prenotazione di matrimonio;

• richiesta di assegnazione di numero civico e/o targhetta.

Questi nuovi strumenti vanno ad affiancarsi a quelli già introdotti negli ultimi anni, come le iscrizioni agli albi degli scrutatori e dei presidenti di seggio, l’accesso alle pratiche edilizie, lo sportello tributi, il SUAP, i servizi scolastici (refezione, trasporto, pre e post scuola), le richieste di occupazione di suolo pubblico, i permessi di parcheggio per residenti, la richiesta di accesso agli atti, l’iscrizione all’Albo dei Giudici Popolari.

Oltre alle pratiche digitali, il Comune mette a disposizione canali informativi sempre attivi per restare aggiornati su notizie, viabilità ed emergenze: è possibile iscriversi al servizio WhatsApp al numero 348 4708090 oppure unirsi al gruppo Telegram “Comune di Montespertoli”. Per le allerte meteo è inoltre attivo il servizio InformaBene Protezione Civile e il canale WhatsApp dedicato dell’Unione dei Comuni del Circondario Empolese Valdelsa. Con questi nuovi servizi online, l’Amministrazione comunale vuole continuare a ridurre le distanze tra cittadini e istituzioni. L’obiettivo è costruire una pubblica amministrazione sempre più digitale e vicina alle esigenze delle persone ed è per questo che tutti gli uffici comunali, nell’ambito del lavoro del Tavolo Innovazione Digitale istituito ormai da anni, hanno collaborato alla digitalizzazione di questi servizi.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa