Più risorse agli allevatori dalla Regione per finanziare l’acquisto di animali riproduttori

La Regione Toscana rafforza il sostegno agli allevatori con un ulteriore pacchetto di risorse per finanziare l’acquisto di animali riproduttori. Con l’ultima delibera di Giunta sono stati messi a disposizione altri 300 mila euro, che portano a oltre 507 mila euro il totale dei fondi destinati al bando avviato nel 2024 e scaduto ad aprile 2025.

Il presidente della Regione e la vicepresidente hanno avuto modo di dire che con questo intervento si vuole dare una risposta concreta agli allevatori, sostenendo la qualità delle produzioni e la salvaguardia delle razze locali, che rappresentano una parte importante della biodiversità e dell’identità agricola toscana.

Il contributo rientra nell’ambito degli interventi previsti dal Documento di economia e finanza regionale (DEFR) per migliorare la competitività delle aziende agro-zootecniche toscane. L’obiettivo è favorire il rinnovamento del patrimonio genetico degli allevamenti, aumentare la biosicurezza e migliorare il benessere animale.

Grazie alle prime risorse – circa 208 mila euro – sono già state finanziate 100 domande presentate dagli allevatori toscani per l’acquisto di riproduttori (maschi e femmine) di diverse specie e razze iscritti ai rispettivi libri genealogici, con priorità per i riproduttori delle razze autoctone finanziati con le prime risorse.

Il nuovo stanziamento consentirà ora di coprire le richieste rimaste escluse nella prima fase, assicurando così il sostegno a tutto il fabbisogno manifestato dalle aziende zootecniche.

Fonte: Regione Toscana

Notizie correlate