Regionali, l'eurodeputato De Meo (FI) a Empoli: "Sostegno al territorio e ai candidati di FI"

L’europarlamentare di Forza Italia e Presidente della Delegazione UE-NATO, Salvatore De Meo, è stato oggi nel territorio di Empoli per sostenere i candidati di Forza Italia alle elezioni regionali del 12 e 13 ottobre, Simone Campinoti e Claudia Ghezzi.

“La mia presenza qui – ha dichiarato De Meo – è un segno concreto dell’impegno che porto avanti in Parlamento europeo per difendere la competitività e lo sviluppo dei nostri territori. Il comprensorio empolese è un’area dinamica, ricca di imprese e di potenzialità, che deve trovare nelle istituzioni un alleato capace di ascoltare e valorizzare chi lavora e produce ricchezza”.

Nel corso della visita, De Meo ha visitato tre eccellenze locali, Ceam, SeSa e Zignano Vetro, aziende leader a livello nazionale e internazionale nei settori dell’innovazione e del manifatturiero. “Sono esempi – ha aggiunto – di come il legame fra esperienza, impresa e innovazione possa rendere questo territorio competitivo anche nel contesto europeo. Con la squadra di candidati nelle liste di Forza Italia, a sostegno di Alessandro Tomasi Presidente, che vengono dal mondo produttivo e conoscono bene le esigenze di famiglie e imprese, la Toscana potrà contare su rappresentanti concreti e vicini alle persone”.