Rissa in piazza delle Vettovaglie a Pisa, decine di persone coinvolte

uova rissa nella notte tra sabato 26 e domenica 27 settembre in piazza delle Vettovaglie, cuore della movida pisana. Secondo le prime ricostruzioni, lo scontro sarebbe partito da una lite tra quattro persone e rapidamente degenerato, coinvolgendo decine di individui. Alcuni giovani incappucciati e vestiti di scuro, che sembravano agire in modo coordinato, potrebbero appartenere alla tifoseria organizzata pisana: un’ipotesi al vaglio degli inquirenti.

Le indagini dei carabinieri si concentrano sull’analisi delle immagini di videosorveglianza e dei filmati diffusi sui social. In uno di questi si vede un agente di polizia libero dal servizio che, con una mano sulla fondina, chiedeva rinforzi alla sala operativa per mettere in sicurezza l’arma nel caos generale.

Dopo l’episodio, il presidente del coordinamento dei comitati cittadini, Niko Pasculli, ha chiesto misure immediate per “garantire sicurezza e decoro urbano”. Tra le proposte: un presidio costante delle forze dell’ordine e il divieto di vendita di bevande in contenitori di vetro.

Il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica ha inoltre richiamato gli esercenti della piazza al rispetto degli orari di chiusura: i tafferugli sono avvenuti dopo le 2 di notte, nonostante l’ordinanza comunale preveda la serrata all’1:30.