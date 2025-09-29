A Roffia oltre 100 atleti per la due giorni di Special Olympics

Amicizia, condivisione, inclusione e serenità. Questi gli ingredienti della due giorni di Special Olympics, perfettamente organizzata al Bacino remiero di Roffia dalla Canottieri San Miniato.
Più di 100 gli atleti impegnati, provenienti da tutta Italia, in occasione dell'evento che si è tenuto sabato 27 e domenica 28 settembre. Nell'impianto di via Asmara, infatti, sono intervenute le società di Trieste, La Spezia, Roma, Chiusi e Firenze, oltre ovviamente ad una delegazione del team locale.
I partecipanti, oltre all'attività in acqua, hanno avuto modo di stare insieme in svariati momenti del weekend.
Insomma, una due giorni che può rendere orgoglioso il presidente Enzo Ademollo e tutta la Canottieri San Miniato, da anni fortemente impegnata in questo genere di iniziative.

