Sanità e liste d’attesa in Toscana, i candidati a confronto. Tomasi: "Il privato non è il male assoluto"

Sanità Firenze
Condividi su:
Leggi su mobile

Tomasi apre al privato come risorsa, Bundu punta a reinternalizzare i servizi e Giani sottolinea il calo del 15% delle liste d’attesa

Si è parlato di sanità e liste d’attesa al confronto tra candidati per la Regione Toscana, organizzato a Firenze da Savethecity. Sull’argomento è intervenuto Alessandro Tomasi, candidato del centrodestra, che ha sottolineato come "il privato non sia il male assoluto".

Secondo Tomasi, almeno il 51% dei toscani ricorre già oggi a strutture private a causa delle lunghe liste d’attesa, mentre circa l’8% rinuncia a curarsi per mancanza di risorse personali, un dato che definisce "inadeguato per una regione moderna come la nostra, dove la sanità ha punti di eccellenza".

Il candidato ha aggiunto: "Non importa chi esegue la prestazione, pubblico o privato. Ciò che conta è rispettare due criteri fondamentali: indicazioni chiare da parte del sistema pubblico e controlli immediati sulla qualità delle prestazioni. Con queste regole, il privato può diventare una risorsa concreta, senza lasciare scappatoie, perché oggi molti si rivolgono al privato proprio perché il pubblico non esercita pienamente queste funzioni".

"Vogliamo abbattere in tre anni le liste d’attesa" per la sanità in Toscana, "puntando anche a un utilizzo più mirato degli esami diagnostici invece di incentivare il privato, utilizzare i fondi per stabilizzare il personale e reinternalizzare i servizi", dichiara Antonella Bundu, candidata di Toscana Rossa alla presidenza della Regione Toscana.

Intanto anche Eugenio Giani, presidente della Regione e candidato del centrosinistra per un secondo mandato, è intervenuto a margine dell'evento affermando che "rispetto allo scorso anno, le liste d’attesa sono diminuite di almeno il 15%. Nel bilancio regionale sono già stati previsti 20 milioni di euro per ridurre ulteriormente i tempi di attesa. La sanità toscana è seconda in Italia - ha proseguito - secondo la Fondazione Gimbe, Agenas e altri enti di valutazione, su 300 indicatori emerge la qualità e l’eccellenza delle nostre prestazioni. Anche le liste d’attesa vanno valutate in questo contesto, perché le nostre visite sono tra le migliori".

Notizie correlate

Firenze
Sanità
26 Settembre 2025

I piccoli pazienti del Meyer alla scoperta dei dintorni dell'ospedale

Questa mattina la Ludobiblio del Meyer ha ospitato un laboratorio molto speciale, che ha condotto i piccoli pazienti alla scoperta dei dintorni dell’ospedale attraverso una cartina della zona molto particolare. [...]

Firenze
Attualità
24 Settembre 2025

Riqualificati gli ambienti della Medicina D dell’ospedale Santa Maria Annunziata

Nel periodo estivo, sostanziali lavori di ristrutturazione hanno interessato la Medicina D dell’ospedale Santa Maria Annunziata. Nel reparto che accoglie la Geriatria diretta da Enrico Benvenuti e la Nefrologia diretta da Paolo Dattolo e che presenta a pieno [...]

Firenze
Attualità
24 Settembre 2025

Open Week Malattie Cardiovascolari, visite ed eventi formativi all’Annunziata e al San Giovanni di Dio

Un appuntamento per sottolineare l’importanza della prevenzione primaria e facilitare l’accesso alla diagnosi precoce, rendendo direttamente fruibili anche prestazioni che in molti casi sono gravate da lunghe liste di attesa. [...]



Tutte le notizie di Firenze

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina