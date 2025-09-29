Sciopero al porto di Livorno contro la nave Zim, di bandiera israeliana

Alla Darsena Toscana del porto di Livorno è iniziato uno sciopero per non scaricare una nave Zim, compagnia di bandiera israeliana. Lo sciopero è partito stamani - lunedì 29 settembre - e lo ha annunciato su Facebook la Usb di Livorno nella giornata di ieri.

"A Livorno la nave Zim Virginia dovrebbe attraccare presso il terminal Darsena Toscana, nella notte di lunedì 29 settembre. La Rsu Usb di Alp insieme alla segreteria Usb è pronta a dichiarare sciopero qualora anche i lavoratori dell'art 17 dovessero essere avviati su quella nave. È impensabile che in questo momento drammatico, in cui la popolazione di Gaza è sotto attacco e stremata dalla fame, e mentre i nostri fratelli e sorelle sulla Global Sumud Flottilla sono minacciati costantemente, poter pensare di lavorare una nave della compagnia armatoriale israeliana. Non è solo una questione di coscienza ma anche un messaggio politico che vogliamo mandare" scrive Usb.

Così invece Cgil: "I lavoratori e le lavoratrici del porto di Livorno sostenuti dalla Filt di Cgil di Livorno oggi hanno incrociato le braccia. Da giorni la mobilitazione per far cessare l’assedio a Gaza vede coinvolte migliaia di lavoratori e lavoratrici protagonisti degli scioperi generali e delle manifestazioni che hanno invaso le piazze di tutto il paese. Il Movimento Internazionale per Gaza a sostegno della più grande missione umanitaria non governativa della storia, la Global Sumud Flotilla, sta svolgendo l’importante ruolo di “equipaggio terrestre” al fine di far aumentare la pressione sul governo israeliano e su tutti quei governi complici del genocidio del popolo palestinese. In questo contesto geopolitico, tra i lavoratori portuali livornesi è emersa l’esigenza di astenersi da tutte quelle operazioni di sbarco/imbarco e stoccaggio riconducibili all’economia dello stato israeliano. Per questi motivi, la Filt Cgil di Livorno ha ufficialmente comunicato l’interruzione delle clausole di raffreddamento e l’indizione dello sciopero per tutte le operazioni portuali riferibili a quei traffici, a partire dalla giornata di oggi (è in arrivo la nave della compagnia israeliana Zim Virginia) A partire dalla prima mattinata si è svolto il presidio presso il Varco Terminal Darsena Toscana".