Scuola 'N. Pisano' a Marina di Pisa: bando per il rimborso degli abbonamenti del trasporto pubblico

Anche per l’anno scolastico 2025/2026 il Comune di Pisa ha pubblicato il bando per il rimborso degli abbonamenti al trasporto pubblico locale destinato agli alunni della scuola secondaria di primo grado “Niccolò Pisano” di Marina di Pisa. Gli alunni, per la durata dei lavori di ricostruzione dell’edificio scolastico finanziati con fondi PNRR, sono stati trasferiti in via temporanea alla sede della scuola primaria “Quasimodo” di Calambrone. Il rimborso previsto dal bando riguarda le famiglie che hanno scelto il trasporto con autobus di linea (linea 10 di Autolinee Toscane), che dopo aver sottoscritto l’abbonamento possono presentare domanda secondo le modalità indicate dai Servizi educativi del Comune di Pisa.

Requisiti e presentazione domande. Per accedere al rimborso è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti: residenza del/la bambino/a nel Comune di Pisa; iscrizione alla scuola secondaria di primo grado “N. Pisano” per l’a.s. 2025/2026; essere in regola con il pagamento delle tariffe dovute per il servizio di trasporto scolastico, in relazione ad anni scolastici precedenti a quello 2025/2026; non essere beneficiari del servizio di scuolabus o di navetta per l’a.s. 2025/2026. Le domande possono essere presentate da lunedì 29 settembre fino a venerdì 14 novembre 2025. La richiesta deve essere compilata utilizzando l’apposito modello scaricabile dal sito del Comune e presentata in forma cartacea presso l’URP oppure tramite PEC all’indirizzo comune.pisa@postacert.toscana.it.

Rimborso. Dopo la chiusura del bando gli uffici predisporranno una graduatoria degli idonei in base alla data di protocollo di arrivo delle domande. Il rimborso avverrà con cadenza trimestrale, nei mesi di gennaio, aprile e luglio 2026, previa presentazione della copia dell’abbonamento rilasciato da Autolinee Toscane con indicazione del codice fiscale del beneficiario e quietanza di pagamento.

L’avviso completo e il modello di domanda sono disponibili sul sito del Comune di Pisa, nella sezione Trasporto scolastico (https://www.comune.pisa.it/Servizi/Trasporto-scolastico).

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa

