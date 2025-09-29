Teatro C’art apre la stagione con Don Chisciotte

Cultura Castelfiorentino
Il Teatro C’art di Castelfiorentino inaugura la stagione autunno inverno 2025 con Don Chisciotte Storie di latta e di lotta della compagnia Nata Teatro in scena domenica 5 ottobre alle ore 17:30. Uno spettacolo che ha conquistato il prestigioso premio Otello Sarzi 2024. Un omaggio al capolavoro di Cervantes visto attraverso lo sguardo di un artista che con la forza della fantasia trasforma la latta degli oggetti comuni in armi sonanti costumi stoviglie e armature portando in vita l’universo poetico e visionario di Don Chisciotte e Sancho Panza in viaggio per il mondo a difendere i deboli a combattere i giganti, a inseguire ideali e giustizia. Così il gioco dei burattini, le suggestioni musicali e le apparizioni misteriose regalando un’avventura che incanta i grandi e allo stesso tempo diverte e coinvolge i più piccoli offrendo a tutti l’occasione di entrare in un mondo fatto di coraggio e immaginazione. Scritto da Cinzia Corazzesi che è anche interprete insieme ad Andrea Acciai lo spettacolo vede la regia di Mirco Sassoli, i burattini di Cesare del Brenna, le scenografie di Sara Lovari e le luci di Iacopo Dicembrini. Teatro c’art vi aspetta per questo primo appuntamento della stagione per grandi e piccini.

I biglietti hanno un costo di 7 euro per l’intero, 5 euro ridotto dai 4 ai 14 anni mentre l’ingresso è gratuito per i bambini sotto i 3 anni. Lo spettacolo si svolgerà presso il Teatro C’art in via G Brodolini 9 a Castelfiorentino. Per informazioni e prenotazioni è possibile scrivere a info@teatrocart.com oppure visitare il sito www.teatrocart.com. La stagione è resa possibile grazie al contributo di Fondazione CR Firenze e al sostegno del Comune di Castelfiorentino.

Fonte: Ufficio stampa

